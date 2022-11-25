Пресс-служба Министерства обороны поделилась видео запуска крылатых ракет "Калибр" по морской и береговой целям. Стрельбы проводились с подводной лодки "Магадан" Тихоокеанского флота. В ведомстве сообщили, что подлодка скрытно вошла в заданный район акватории Японского моря, откуда "нанесла ракетные удары по мишенным позициям из подводного положения".

Опубликовано видео запуска "Калибров" с новейшей подлодки "Магадан". Видео © Telegram / Министерство обороны

По данным Минобороны, первая ракета успешно поразила щит-мишень, имитирующую надводный корабль условного противника. Вторая ракета в расчётное время также поразила береговую цель на тактическом поле в Хабаровском крае. Дальность стрельбы, как уточнили в ведомстве, составила более тысячи километров.

"Магадан" для Тихоокеанского флота — третья дизель-электрическая подводная лодка, способная нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр". В октябре подлодка завершила межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский Северным морским путём, преодолев более девяти тысяч морских миль. С прибытием в родную гавань моряков поздравил командующий Приморской флотилией контр-адмирал Валерий Казаков.