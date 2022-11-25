Более 60 кошек и собак сгорели заживо во время пожара в приюте под Брянском

Под Брянском неизвестные подожгли приют для бездомных животных "Дом бродяги", в результате чего погибло более 60 питомцев. Об этом сообщили на странице приюта во "ВКонтакте".

"Мы не считали в последнее время точное количество, так как за последние дни были прибавления. Сегодня поняли, что 66 котов и кошек. Из них четыре котёнка. Две собаки. Одна из них ещё щенок", — говорится в сообщении.









По словам владельца приюта Геннадия Пальчуковского, пожар начался на первом этаже дома, где распологались раненые и искалеченные животные. Причём хозяина в этот момент на территории не было. Однако он говорит, что пожар точно был кому-то выгоден, и винит в происшествии соседей, которые часто выражали недовольство по поводу шума от животных и даже обращались в полицию.

Однако ни у правоохранительных органов, ни у ветеринарных служб к приюту претензий не оказалось, заявил Геннадий. По его словам, у всех животных были паспорта и прививки, а содержали их в хороших условиях. Помощь оказывали в том числе волонтёры и даже одна из местных жительниц Вера Авдеева, которая очень любила погибших питомцев и никогда не была против их содержания на соседнем участке.

Многих из погибших питомцев Геннадий лечил и выхаживал. Причём в случившемся он винит в том числе и себя, "копает могилу для своих любимцев и плачет навзрыд". Однако это ещё не конец истории. Хозяин приюта намерен привести его в порядок: восстановить дом и снова открыть его для нуждающихся в заботе, любви и ласке животных. Кстати, помочь ему захотели многие волонтёры и неравнодушные люди, уже начался сбор средств.

"Это невозможно отпустить, с этим придётся учиться жить. Но мы продолжим наше дело. Мы будем помогать и спасать", — добавили в приюте.