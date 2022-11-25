В Крыму заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова
Спикер Парламента Крыма Константинов жёстко ответил Зеленскому, мечтающему "вернуть" полуостров
Глава Парламента Крыма Владимир Константинов жёстко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил о намерении "вернуть полуостров". По словам Константинова, слова Зеленского — это просто имитация деятельности, а регион навсегда останется неотъемлемой частью России.
"Зеленскому никогда не видать Крыма. И он это знает. Полуостров был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью Российской Федерации, что бы ни заявляла киевская прослойка профессиональных "возвращальников" Крыма", — цитирует спикера крымского парламента РИА "Новости".
Константинов считает, что президент Украины продолжает "имитировать" возвращение Крыма за гонорары от западных "хозяев".
Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью западному изданию Financial Times заявил, что готов "возвращать" Крым невоенным путём. А вот на полуострове уже давно сказали, что ждут приезда украинского президента Владимира Зеленского, где ему будет обеспечено специальное помещение с трёхразовым питанием и услуги нарколога. Однако вида на море предоставить не получится.
ТАСС / Мальгавко Сергей