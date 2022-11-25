В Крыму заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова

Глава Парламента Крыма Владимир Константинов жёстко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил о намерении "вернуть полуостров". По словам Константинова, слова Зеленского — это просто имитация деятельности, а регион навсегда останется неотъемлемой частью России.

"Зеленскому никогда не видать Крыма. И он это знает. Полуостров был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью Российской Федерации, что бы ни заявляла киевская прослойка профессиональных "возвращальников" Крыма", — цитирует спикера крымского парламента РИА "Новости".