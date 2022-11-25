"Он поплыл. Значит, есть что скрывать": Провокация Давы вывела Транькова из себя

Известный российский фигурист и тренер Максим Траньков решил покинуть шоу "Наследники и самозванцы" на ТВ-3 после скандала с одним из участников — блогером Давидом Манукяном (Давой). Фрагмент нового выпуска, который будет показан в эфире только 26 ноября, оказался в распоряжении Лайфа.

Максим Траньков, похоже, решил покинуть шоу "Наследники и самозванцы" после ссоры с блогером Давой. Видео © LIFE

Между Траньковым и Давой произошла ссора, которая закончилась тем, что фигурист попросил участников проголосовать против него, чтобы навсегда покинуть проект.

"Здесь не может быть места буллингу, поэтому я не хочу в этом участвовать", — признался заслуженный мастер спорта.

Во время перепалки с Давой он рассказал, что накануне связался со своим менеджером и попросил забрать его с площадки, где снимается шоу, потому что "это плохо кончится". Дава, который успел проявить себя как тонкий провокатор и мастер манипуляций, в ответ предложил вызвать Транькову такси, что только сильнее разозлило его оппонента.

"Он поплыл и начал мне в ответ агрессировать. А это что значит? Что ему есть что скрывать", — раскрыл свой замысел Дава.