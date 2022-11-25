Adidas проверит анонимку о вызывающем поведении Канье Уэста

Немецкий концерн Adidas займётся расследованием информации о вызывающем поведении американского певца Канье Уэста, с которым выпускал совместную линию одежды Yeezy. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление компании.

"В настоящее время неясно, правдивы ли обвинения, содержащиеся в анонимном письме. Однако мы очень серьёзно относимся к этим обвинениям и приняли решение немедленно начать независимое расследование по этому вопросу", — сообщает Adidas.

Решение о проведении расследования было принято после того, как один из крупнейших акционеров компании потребовал прояснить предполагаемые инциденты.