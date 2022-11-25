Adidas проверит анонимку о вызывающем поведении Канье Уэста
FT: Adidas начал расследование информации о неподобающем поведении Канье Уэста
Немецкий концерн Adidas займётся расследованием информации о вызывающем поведении американского певца Канье Уэста, с которым выпускал совместную линию одежды Yeezy. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление компании.
"В настоящее время неясно, правдивы ли обвинения, содержащиеся в анонимном письме. Однако мы очень серьёзно относимся к этим обвинениям и приняли решение немедленно начать независимое расследование по этому вопросу", — сообщает Adidas.
Решение о проведении расследования было принято после того, как один из крупнейших акционеров компании потребовал прояснить предполагаемые инциденты.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что рэп-исполнитель на рабочих встречах показывал сотрудникам Adidas порнографические материалы, а также интимные фотографии своей бывшей жены Ким Кардашьян. Бывшие сотрудники направили письмо в Adidas, в котором заявили, что руководство знало о неподобающем поведении рэпера, однако не встало на защиту коллектива.
Напомним, 3 октября певец Канье Уэст посетил Неделю моды в Париже в толстовке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"). Этот слоган был придуман в пику движению Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Кроме того, рэпер заявил, что убитый во время задержания Джордж Флойд на самом деле умер из-за злоупотребления наркотиками. В ответ на него обрушился шквал критики от пользователей соцсетей и представителей брендов, с которыми он сотрудничал. Так, например, Уэст попал в чёрный список модного дома Balenciaga, а семья Джорджа Флойда даже планирует подать на него в суд.
ТАСС / АР / Invision / Evan Agostini