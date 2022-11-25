МВД Белоруссии рассказало о телефонных мошенниках, действующих с Украины
МВД Белоруссии: Телефонные мошенники с Украины похитили у жителей $4,5 млн
Телефонные мошенники, действующие с территории Украины, за 2022 год похитили у жителей Белоруссии $4,5 млн. Об этом рассказал глава МВД Белоруссии Иван Кубраков в интервью телеканалу ОНТ.
"Причинённый ущерб преступлениями данной категории мошенничества только в этом году — 4,5 млн долларов США", — заявил Кубраков.
При этом глава МВД Белоруссии уточнил, что данным количеством денег завладели мошенники, которые находятся на территории Украины.
Ранее Лайф писал, что типичной жертвой мошенника является эмоциональная, психологически не защищённая и избыточно любопытная личность с дефицитом социальных контактов. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
ТАСС / Егор Алеев