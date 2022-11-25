МВД Белоруссии рассказало о телефонных мошенниках, действующих с Украины

Телефонные мошенники, действующие с территории Украины, за 2022 год похитили у жителей Белоруссии $4,5 млн. Об этом рассказал глава МВД Белоруссии Иван Кубраков в интервью телеканалу ОНТ.

"Причинённый ущерб преступлениями данной категории мошенничества только в этом году — 4,5 млн долларов США", — заявил Кубраков.

При этом глава МВД Белоруссии уточнил, что данным количеством денег завладели мошенники, которые находятся на территории Украины.