ЕC обвинил США в получении сверхприбыли за счёт Украины и Европы

Европейский союз обрушился с критикой на американского лидера Джо Байдена. Утверждается, что политик и его администрация наживаются и на украинском конфликте, и на дефиците энергоресурсов, пока страны ЕС страдают. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Так, один из чиновников признал, что Америка является единственной страной, которая выигрывает от конфликта на Украине. Он пояснил, что США продают оружие, а также энергоресурсы по достаточно высоким ценам.

"Пытаясь уменьшить зависимость от российской энергии, страны ЕС обращаются к газу из США, цена за который почти в четыре раза выше, чем та же стоимость топлива в Америке. Кроме того, возможен всплеск заказов на военную экипировку американского производства, поскольку у европейских армий не хватает оружия после отправки на Украину", — пишет издание.

Однако самым большим "источником напряжённости" в последнее время являются экологические субсидии и налоги Байдена. В Брюсселе считают, что эти меры ограничивают торговлю в Европе и угрожают разрушением европейской промышленности. Несмотря на возражения со стороны Европы по данному вопросу, Вашингтон никак на них не реагирует, резюмировали авторы.