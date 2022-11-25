Три четверти россиян заявили о доверии Путину

Противоположного мнения оказались 14% респондентов, а ещё 11% затруднились с ответом. В то же время 77% заявили, что удовлетворены тем, как глава государства исполняет обязанности. По их словам, президент хорошо работает на своём посту. Обратное мнение высказали лишь 10%.