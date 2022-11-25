Три четверти россиян заявили о доверии Путину
Опрос фонда "Общественное мнение": Владимиру Путину доверяют 75% россиян
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Противоположного мнения оказались 14% респондентов, а ещё 11% затруднились с ответом. В то же время 77% заявили, что удовлетворены тем, как глава государства исполняет обязанности. По их словам, президент хорошо работает на своём посту. Обратное мнение высказали лишь 10%.
В опросе, который проводился 18–20 ноября в 104 населённых пунктах 53 российских регионов, приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет.
Кстати, ранее Лайф писал, что большинство россиян положительно восприняли присвоение почётных званий новым городам страны. Согласно опросу ВЦИОМ, респонденты положительно отнеслись к тому, что Мелитополь и Мариуполь стали Городами воинской славы, а Горловка и Луганск — Городами трудовой доблести.
ТАСС / Михаил Метцель