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25 ноября, 07:46

Три четверти россиян заявили о доверии Путину

Опрос ФОМ: Владимиру Путину доверяют 75% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Противоположного мнения оказались 14% респондентов, а ещё 11% затруднились с ответом. В то же время 77% заявили, что удовлетворены тем, как глава государства исполняет обязанности. По их словам, президент хорошо работает на своём посту. Обратное мнение высказали лишь 10%.

В опросе, который проводился 18–20 ноября в 104 населённых пунктах 53 российских регионов, приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет.

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Кстати, ранее Лайф писал, что большинство россиян положительно восприняли присвоение почётных званий новым городам страны. Согласно опросу ВЦИОМ, респонденты положительно отнеслись к тому, что Мелитополь и Мариуполь стали Городами воинской славы, а Горловка и Луганск — Городами трудовой доблести.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Николь Вербер

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