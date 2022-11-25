Зеленский попросил у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада с просьбой предоставить дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительный газ в связи с нехваткой электроэнергии в стране. Об этом лидер Незалежной заявил в интервью газете Financial Times.

"Зеленский обратился к западным партнёрам Украины с просьбой предоставить <...> дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии", — сообщает FT.