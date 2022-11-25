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25 ноября, 07:29

Зеленский попросил у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада с просьбой предоставить дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительный газ в связи с нехваткой электроэнергии в стране. Об этом лидер Незалежной заявил в интервью газете Financial Times.

"Зеленский обратился к западным партнёрам Украины с просьбой предоставить <...> дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии", — сообщает FT.

Автор публикации также отмечает, что в здании офиса президента на момент проведения интервью не было воды.

На Украине хотят импортировать электроэнергию из ЕС

На Украине хотят импортировать электроэнергию из ЕС

Как писал Лайф, 23 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях на объектах инфраструктуры. Помимо столицы без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры были аварийно отключены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС. Вместе с тем официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносили ракетного удара по Киеву в среду, 23 ноября.

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Офис президента Украины

Ирина Фальке

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