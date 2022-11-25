Зеленский попросил у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада с просьбой предоставить дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительный газ в связи с нехваткой электроэнергии в стране. Об этом лидер Незалежной заявил в интервью газете Financial Times.
"Зеленский обратился к западным партнёрам Украины с просьбой предоставить <...> дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии", — сообщает FT.
Автор публикации также отмечает, что в здании офиса президента на момент проведения интервью не было воды.
Как писал Лайф, 23 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях на объектах инфраструктуры. Помимо столицы без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры были аварийно отключены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС. Вместе с тем официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносили ракетного удара по Киеву в среду, 23 ноября.
Офис президента Украины