В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Песков: Точные сроки оглашения Путиным послания отсутствуют
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что точных сроков оглашения Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет.
"Как только точные сроки появятся, мы вам сообщим", — сказал в беседе с РИА "Новости" пресс-секретарь главы государства.
Лайф рассказывал, что сегодня глава государства Владимир Путин встретится с матерями российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Пресс-служба Кремля сообщила, что на встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
ТАСС / Михаил Метцель