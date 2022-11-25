В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию

"Как только точные сроки появятся, мы вам сообщим", — сказал в беседе с РИА "Новости" пресс-секретарь главы государства.

Лайф рассказывал, что сегодня глава государства Владимир Путин встретится с матерями российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Пресс-служба Кремля сообщила, что на встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.