ФАС разрешила ижевской компании купить российский бизнес KFC

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ижевской компании ООО "Смарт сервис лтд" о приобретении российского бизнеса KFC. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в октябре владеющая KFC американская компания Yum! Brands продала 70 ресторанов сети ижевской франчайзинговой компании "Смарт сервис". К открытию они готовятся под брендом Rostic's. Договор купли-продажи включает в себя также права на мастер-франшизу и систему управления.