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25 ноября, 06:38

ФАС разрешила ижевской компании купить российский бизнес KFC

ФАС удовлетворила ходатайство "Смарт сервис лтд" о приобретении российского бизнеса KFC

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ижевской компании ООО "Смарт сервис лтд" о приобретении российского бизнеса KFC. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Смарт сервис лтд" о приобретении российского бизнеса KFC", — сказано в сообщении.

Напомним, что в октябре владеющая KFC американская компания Yum! Brands продала 70 ресторанов сети ижевской франчайзинговой компании "Смарт сервис". К открытию они готовятся под брендом Rostic's. Договор купли-продажи включает в себя также права на мастер-франшизу и систему управления.

Бывшее подразделение KFC в России теперь называется "Юнирест"

Бывшее подразделение KFC в России теперь называется "Юнирест"

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Unsplash

Оксана Попова
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