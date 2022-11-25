На Украине хотят импортировать электроэнергию из ЕС

На Украине рассматривают новые способы получения электроэнергии, в том числе разрабатывают механизм импорта из Европы, сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Это важно для нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает. По коммерческому импорту — это технически возможно. "Укрэнерго" обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт", — цитирует его украинское издание "УНН".