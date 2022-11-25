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25 ноября, 07:06

На Украине хотят импортировать электроэнергию из ЕС

"Укрэнерго" разработает механизм импорта электроэнергии из Европы

На Украине рассматривают новые способы получения электроэнергии, в том числе разрабатывают механизм импорта из Европы, сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Это важно для нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает. По коммерческому импорту — это технически возможно. "Укрэнерго" обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт", — цитирует его украинское издание "УНН".

По словам Кудрицкого, необходимо разработать специальные механизмы для обеспечения подобного импорта, поскольку цены на электричество в Европе выше, чем на Украине.

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Напомним, 23 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях на объектах инфраструктуры. Помимо столицы без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры были аварийно отключены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС. Вместе с тем официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносили ракетного удара по Киеву в среду, 23 ноября.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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