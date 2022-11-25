Постпред РФ Ульянов: МАГАТЭ придётся реагировать, если пробы с Украины содержат радиацию

В случае если взятые на Украине радиоактивные пробы покажут положительный результат, совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должен будет отреагировать на эти сведения. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Я не вижу никакой необходимости в созыве cовета управляющих, если результаты проб не будут вызывать опасений", — сказал он и добавил, что "если итоги анализа окажутся положительными, то совету управляющих, конечно, придётся реагировать".