Постпред РФ Ульянов: МАГАТЭ придётся реагировать, если пробы с Украины содержат радиацию
В случае если взятые на Украине радиоактивные пробы покажут положительный результат, совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должен будет отреагировать на эти сведения. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я не вижу никакой необходимости в созыве cовета управляющих, если результаты проб не будут вызывать опасений", — сказал он и добавил, что "если итоги анализа окажутся положительными, то совету управляющих, конечно, придётся реагировать".
В октябре стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее также сообщалось, что МАГАТЭ по итогам инспекции трёх объектов на Украине не нашло признаков подготовки Киевом "грязной бомбы". При этом Россия призвала агентство продолжить проверять объекты на территории Незалежной, чтобы не допустить опасной ситуации.
ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO