Турецкая армия ликвидировала 326 террористов на севере Ирака и Сирии
Минобороны Турции сообщило о ликвидации более 300 террористов на севере Ирака и Сирии
Министерство обороны Турции сообщило об уничтожении более 300 террористов в Ираке и Сирии. Боевики были ликвидированы в ходе воздушных операций, рассказал журналистам глава ведомства Хулуси Акар.
"К настоящему времени в результате операции "Коготь-меч" ликвидировано 326 террористов. Операция по наказанию террористов продолжается с воздуха при огневой поддержке с земли", — сказал он.
Вместе с этим турецкий министр опроверг новости о том, что военные Турции поразили американский наблюдательный пункт на севере Сирии. По его словам, удары по силам союзников, а также гражданским объектам армия не наносит.
Как уже рассказывал Лайф, в последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Анкара подозревает РПК. Под огонь попал приграничный город Кобани в САР. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган даже сообщил о готовности встретиться с президентом САР Башаром Асадом при возникновении "благоприятных условий".
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