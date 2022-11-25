Турецкая армия ликвидировала 326 террористов на севере Ирака и Сирии

Министерство обороны Турции сообщило об уничтожении более 300 террористов в Ираке и Сирии. Боевики были ликвидированы в ходе воздушных операций, рассказал журналистам глава ведомства Хулуси Акар.

"К настоящему времени в результате операции "Коготь-меч" ликвидировано 326 террористов. Операция по наказанию террористов продолжается с воздуха при огневой поддержке с земли", — сказал он.