Роналду во время матча на ЧМ-2022 съел что-то из трусов, и этому нашлось объяснение

Журналисты заметили странное поведение капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Как пишет A Bola, во время стартового матча национальной сборной с Ганой он достал что-то из трусов и положил в рот.

Роналду во время матча с Ганой на ЧМ-2022 в Катаре подкрепился найденной в трусах энергетической добавкой. Видео © Twitter / tanishq_dalal

Предположительно, это была энергетическая добавка. Всё случилось, когда футболист находился в штрафной зоне соперника и на тот момент не принимал активного участия в эпизоде. Судя по видео, он долго искал "перекус" в трусах, а когда нашёл, быстренько закинул в рот и, жующий, как ни в чём не бывало продолжил игру.