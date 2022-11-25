Роналду во время матча на ЧМ-2022 съел что-то из трусов, и этому нашлось объяснение
Роналду съел найденную в трусах энергетическую добавку прямо во время матча на ЧМ-2022
Журналисты заметили странное поведение капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Как пишет A Bola, во время стартового матча национальной сборной с Ганой он достал что-то из трусов и положил в рот.
Роналду во время матча с Ганой на ЧМ-2022 в Катаре подкрепился найденной в трусах энергетической добавкой. Видео © Twitter / tanishq_dalal
Предположительно, это была энергетическая добавка. Всё случилось, когда футболист находился в штрафной зоне соперника и на тот момент не принимал активного участия в эпизоде. Судя по видео, он долго искал "перекус" в трусах, а когда нашёл, быстренько закинул в рот и, жующий, как ни в чём не бывало продолжил игру.
Напомним, встреча группы Н на стадионе "974" завершилась со счётом 3:2 в пользу португальцев. На 65-й минуте главный арбитр матча Исмаил Эльфат из США поставил пенальти в ворота команды Ганы, который реализовал Роналду. Португальский нападающий стал первым игроком, забившим на пяти чемпионатах мира по футболу. Кроме того, футболист присоединился к рекордсменам по числу участий в мундиалях.
ТАСС / ZUMA / Panoramic