Кардиолог предупредил о риске болезней сердца у людей с "яблочной" фигурой

Появлению сердечно-сосудистых заболеваний предшествует ряд причин. Как сообщил доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев, возникновение болезни зависит также от типа фигуры. Подробно об этом он рассказал газете "Известия".

Медик напомнил о двух популярных типах фигуры, когда жир распределяется неравномерно: "яблоко" (основной объём сосредоточен в области живота) и "груша" (массивные бёдра при изящном торсе). Людям с последним типом бояться нечего, чего нельзя сказать об обладателях "яблочной" фигуры.

"Висцеральный (внутрибрюшной. — Прим. ред.) жир влияет не только на фигуру. Это гормональный орган, который вырабатывает около 30 различных биологически активных веществ. Большая часть из них крайне отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, увеличивая риски атеросклероза и повышенного тромбообразования", — пояснил врач.

Чтобы избежать печальных последствий, людям с таким типом фигуры нужно следить за здоровьем, а особенно — весом. Как пояснил кардиолог, у женщин объём талии не должен превышать 94 см, у мужчин — 102 см. Превышение этих показателей увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний примерно в полтора раза.