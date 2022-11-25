Американцы обвинили Украину в воровстве газа и призвали Россию прекратить поставки

Американское издание Breitbart опубликовало статью, в которой отмечает, что "Газпром" ранее пригрозил прекратить все поставки газа в Европу в связи с тем, что Украина украла часть топлива, которое доставлялось через её территорию в Молдавию. В комментариях к статье читатели обменялись мнениями по этому поводу.

"Украинские нацисты, должно быть, в отчаянии. Они уже начали красть природный газ, предназначенный для Евросоюза. Надеюсь, Евросоюз поймёт, как глубоко он погряз в этой трясине", — заявил один из пользователей.



По мнению читателя Lepantzeus, "поставки следовало прекратить уже после того, как Байден взорвал "Северные потоки". Ещё одна читательница написала, что "на Украине с самого начала было коррумпированное правительство и большинство это признаёт, а недостающие объёмы газа, вероятно, уже проданы украинскими олигархами". Другой комментатор отметил, что "Украина всегда воровала газ".

"А почему Россия вообще должна поставлять газ на континент, где множество стран отправляют оружие людям, использующим его против русских?" — добавил 1jasonfarley.