Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 4,8%

Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января на 4,8%. Об этом в ходе "парламентского диалога" в Совфеде заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, передаёт "Интерфакс".

Он обратил внимание, что совокупный прирост пенсий по итогам двухэтапного увеличения размера выплат в годовом выражении составит 15,3%. Министр напомнил, что с 1 июня в России уже провели промежуточную индексацию пенсий на 10%.

Ранее Лайф писал, что некоторым категориям граждан пенсия за январь 2023 года будет выплачена в декабре. Льготники, чья пенсия начисляется до 8-го числа каждого месяца, в связи с новогодними праздниками получат выплату за январь в конце декабря. Те, кому деньги поступают после 8-го числа, получат выплаты по графику, так как сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе.