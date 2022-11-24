С 1 декабря вырастут выплаты пенсионерам: Кому сделают прибавку и как её получить В декабре пожилым людям выплатят двойную пенсию. Кроме того, перед Новым годом можно будет сделать перерасчёт, а некоторым льготникам начислят разовую выплату. Кому и на сколько повысят пенсии? 24 ноября, 01:40 Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Люди, которым перечисляют пенсии в первых числах января, получат в декабре выплаты в двойном размере. Сроки и точные даты доставки денег устанавливаются по согласованию с банками. Если выплаты делают через отделения Почты России, то необходимо ориентироваться на их график работы. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Также пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в декабре 2022 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%. В результате их пенсия повысится на 7220 рублей 74 копейки. Такую же сумму прибавки получат люди, которым установлена первая группа инвалидности.

— Важно отметить, что если инвалид первой группы достигает возраста 80 лет, то во второй раз ему эта прибавка не устанавливается. Кстати, за такой категорией пенсионеров, которые достигли возраста 80 лет или являются инвалидами первой группы, можно оформить уход. Компенсационная выплата устанавливается неработающему и не осуществляющему иную деятельность трудоспособному человеку, который ухаживает за нетрудоспособным. Причём независимо от факта их совместного проживания и от того, являются ли они членами одной семьи, — пояснила Оксана Красовская.

Эту выплату делают дополнительно к назначенной нетрудоспособному гражданину пенсии. Перечисляют её в том же порядке, что и саму пенсию. Размер ежемесячной компенсационной выплаты составляет 1200 рублей.

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— Если же человек, который производит уход, решил трудоустроиться по договору ГПХ, открыл ИП или ООО, то он обязан в течение пяти дней известить орган, осуществляющий выплату пенсии, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсационной выплаты или прекращение её осуществления. Сделать это можно в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", — добавила Оксана Красовская.

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что ещё один способ повысить пенсию — заявить о наличии иждивенцев, если, конечно, они есть. Далеко не все знают о такой возможности. Если же у пенсионера появились иждивенцы, то они могут обратиться за перерасчётом. При появлении нетрудоспособных иждивенцев повышают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и по инвалидности. Нужно учесть, что оформить можно не более трёх нетрудоспособных иждивенцев.

— Размер фиксированной выплаты на 2022 год составляет 7220,74 рубля. Таким образом, пенсионер на одного иждивенца может получать 2406,91 рубля. Для этого нужно подать заявление и предоставить документы, подтверждающие факт наличия нетрудоспособного человека на содержании, — добавила Елена Кузнецова.

Есть нюанс, если человек переехал на новое место жительства в районы Крайнего Севера или приравненные к ним местности. В таких случаях увеличивают размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца. Она становится больше на соответствующий районный коэффициент на весь период проживания в указанных районах.

На прибавку могут рассчитывать и те, кто приобрёл необходимый календарный стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Им тоже устанавливают повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

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— За выработанный стаж на Крайнем Севере прибавка составит 50% фиксированной выплаты, в районах, приравненным к нему, — 30%. Но стоит обратить внимание, что людям, имеющим право на повышение фиксированной выплаты на соответствующий районный коэффициент за счёт проживания в этих регионах и одновременно на повышение ввиду того, что выработан стаж, устанавливается одно повышение фиксированной выплаты. Пенсионер сам может выбрать основание для прибавки, — пояснила Оксана Красовская.

Также есть люди, которые получают меры социальной поддержки с учётом регионального законодательства. К примеру, если пенсионер получил звание ветерана труда РФ или регионального значения, то доплаты и льготы ему необходимо оформить самостоятельно. Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты населения.

— Перед Новым годом определённым категориям пенсионеров делают разовые выплаты. Это своего рода премия за работу в какой-либо отрасли или компании. Например, корпорации могут начислить какую-то сумму пенсионерам, которые долго работали у них. Другой вариант — корпоративная выплата почётным работникам отрасли. Размер таких разовых выплат может быть разным — обычно от 5000 до 50 000 рублей, — рассказала Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева