Экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу приговорён к 5 годам колонии

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления Департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа РФ полковнику запаса Леониду Харламову. За получение взяток в особо крупных размерах Харламову дали 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

"Суд признал виновным Харламова Л.А. по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в особо крупном размере") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — цитирует ТАСС решение судьи Вадима Корчагина.