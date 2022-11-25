Экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу приговорён к 5 годам колонии
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления Департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа РФ полковнику запаса Леониду Харламову. За получение взяток в особо крупных размерах Харламову дали 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
"Суд признал виновным Харламова Л.А. по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в особо крупном размере") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — цитирует ТАСС решение судьи Вадима Корчагина.
А ранее Лайф рассказывал, как в Ростовской области против руководителей таганрогской компании "Звезда-Стрела" и военного представительства Минобороны РФ возбудили уголовное дело. По данным УФСБ, это связано с хищением свыше 15 млн рублей из гособоронзаказа. В распоряжении Лайфа оказались фото из дома директора "Звезды-Стрелы", и жильё поражает "шикарной" обстановкой.
Shutterstock