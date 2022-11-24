Шапка с алмазами и тумбы с деньгами: Как в Таганроге живёт подрядчик Минобороны В Таганроге по подозрению в хищении 15 млн рублей при исполнении гособоронзаказа задержан сотрудник Минобороны и руководитель АО "Звезда-Стрела". Что нашли у бизнесмена? 24 ноября, 12:14 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил, © VK / Владимир Месленский

Региональное УФСБ не раскрывает имена задержанных, однако ранее обыски проходили у руководителя сотрудничающей с Минобороны таганрогской коммерческой фирмы "Звезда-Стрела" 58-летнего Владимира Масленского. Местные СМИ сообщают, что также якобы задержан начальник аккредитованного Минобороны военного представительства Андрей Подлесный. На основании материалов УФСБ по Ростовской области военным следственным отделом регионального Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 159 УК "Мошенничество". По версии силовиков, фигуранты дела при исполнении заключённых госконтрактов вносили в расчёты фиктивные данные, похитив таким образом 15 миллионов рублей. Следователи решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет колонии.

В распоряжении Лайфа оказались фото интерьеров особняка Масленского: дорогая мебель с золочёными орнаментами, коллекция сабель в шкафу, который венчает деревянный орёл, огромный бокс с элитным алкоголем на несколько миллионов рублей, общая пафосная отделка здания в стиле дореволюционных барских усадьб.









В тумбочках из орехового дерева лежат пухлые пачки пятитысячных купюр, по комнате разложены дорогие подарки и даже своя "шапка Мономаха". Яркий аляповатый кич, как в особняке цыганского барона.









Это лишь часть имущества бизнесмена. Ранее ему приписывали ещё более роскошный особняк в Сочи.

Подозреваемым пока вменяют хищение 15 миллионов рублей, но это может быть лишь вершиной айсберга. Для предприятия Масленского это сущие копейки. Чистая выручка АО "Звезда-Стрела" в 2021 году показала устойчивый рост 17,9%, составив 1,2 млрд руб. Предприятие специализируется на производстве деревянной тары.

Фото © VK / Владимир Масленский

Согласно записям в бизнес-реестрах, 40% уставного капитала АО "Звезда-Стрела" принадлежит ООО "Теплосервис", которым владеет опять же Владимир Масленский. Остальное принадлежит Минобороны через АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) — одной из крупнейших госкомпаний в российском военно-промышленном комплексе. Она производит гиперзвуковые системы вооружения, системы морского вооружения, ракеты "воздух – поверхность" и "воздух – воздух".

Деньги от махинаций с гособоронзаказом могли выводиться сразу же на счета компании "Теплосервис".

По данным СМИ, на полученные от ракетной корпорации средства "Звезда-Стрела" строила в Таганроге малоэтажные жилые дома. Квартиры затем могли продаваться мэрии в рамках различных соцпрограмм.

Авторы Станислав Сенькин