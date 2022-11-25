"Мы провалились": Тренер сербской сборной возложил вину за поражение на игроков

Тренер сербской национальной команды Драган Стойкович объяснил неудачную игру сборной Сербии в матче ЧМ-2022 с бразильцами физическим фактором. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу бразильcкой сборной, потому что сербские "футболисты приехали на турнир в Катаре с кучей проблем и травм", считает он.

"Мы должны были увидеть другую сборную Сербии, то, что произошло, — результат физического фактора. Я не смог узнать свою команду. Мы полностью провалились в физическом плане, приехали в Катар с кучей проблем, у нас много травм", — сказал Стойкович в интервью Sport Klub.

Он добавил, что бразильцы — короли мирового футбола и сербы показали в первом тайме, что могут с ними играть. Однако тренер с сожалением отметил, что сейчас у него нет Душана Влаховича, Александра Митровича и Филипа Костича, "готовых на сто процентов", а его сборная "просто не готова, и всё".

По словам Стойковича, сербам перед следующими матчами нужно хорошенько всё продумать и взвесить, поскольку футболисты за пару дней до игры заверили, что в плане травм всё в порядке, "но оказалось, что это не так".

"У нас нет врачей-волшебников, способных возвращать игроков в строй за пару дней. Эта игра могла быть другой, если бы футболисты были здоровы, но проиграть сборной Бразилии не стыдно", — добавил главный тренер сербской команды.