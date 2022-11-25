Уникальная акула и три ската погибли в Приморском океанариуме, где ранее умер дельфин

Приморский океанариум во Владивостоке постепенно превращается в кладбище животных: два месяца назад там умер дельфин Сэм, а теперь — редкая акула-зебра Альф. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Акула родилась в Приморском океанариуме в конце прошлого года и стала первой особью своего вида, которая появилась на свет в России. Уникальный акулёнок прожил всего год. Также, по данным телеграм-канала, в океанариуме погибли и три ската — их стоимость миллион рублей каждый.

Администрация учреждения о трагических новостях не сообщала. По данным специалистов, гибель подопечных могла произойти из-за проблем с системами жизнеобеспечения в бассейнах. Прокуратура уже находила здесь нарушения месяц назад, возбуждено уголовное дело.