Уникальная акула и три ската погибли в Приморском океанариуме, где ранее умер дельфин
Mash: В океанариуме Приморья умирают животные стоимостью в миллионы
Редкая акула-зебра Альф не прожила и года в океанариуме Приморья. Обложка © t.me / Amur Mash
Приморский океанариум во Владивостоке постепенно превращается в кладбище животных: два месяца назад там умер дельфин Сэм, а теперь — редкая акула-зебра Альф. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Акула родилась в Приморском океанариуме в конце прошлого года и стала первой особью своего вида, которая появилась на свет в России. Уникальный акулёнок прожил всего год. Также, по данным телеграм-канала, в океанариуме погибли и три ската — их стоимость миллион рублей каждый.
Администрация учреждения о трагических новостях не сообщала. По данным специалистов, гибель подопечных могла произойти из-за проблем с системами жизнеобеспечения в бассейнах. Прокуратура уже находила здесь нарушения месяц назад, возбуждено уголовное дело.
Лайф рассказывал, что Приморский океанариум во Владивостоке проверят после гибели там дельфина Сэма. Также Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными. Ранее зоозащитники обвинили руководство Приморского океанариума в плохом содержании животных: диарея у моржа, рвота у белухи, оторванная гидроизоляция в бассейнах и стафилококк в воде. Однако руководство заведения отрицало факты нарушений.