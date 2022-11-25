Пандемия ковида могла начаться после ЧП во время исследований, считают в США

Пандемия коронавируса, вероятнее всего, возникла в результате инцидента, произошедшего во время исследований. Такие выводы приводит в промежуточном отчёте Комитет Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.

"На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия CoViD-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями", — говорится в документе.

Также в отчёте отмечается, что новая информация, которая, возможно, будет опубликована и доступна для проверки, "может изменить эту оценку". При этом американские специалисты утверждают, что гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении ковида более не заслуживает "кредита доверия" или "презумпции точности".

Комитет также приводит ряд нерешённых вопросов, ответы на которые "помогут сделать более определённый вывод о происхождении коронавируса". В частности, о том, какой вид животного является промежуточным хозяином для SARS-CoV-2, когда именно тот впервые заразил человека, где находится вирусный резервуар, а также как коронавирус приобрёл свои уникальные генетические особенности.