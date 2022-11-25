Основателя сети "Правда кофе" задержали в Москве за драку с полицейскими

По данным телеграм-канала, в ночь на 24 ноября в полицию сообщили о хулиганстве возле БЦ "Ямское плаза". Прибывшие на место полицейские обнаружили нетрезвых бизнесмена Филиппа Лейтеса, двух его приятелей и подругу. Компания вела себя шумно, разбила стекло входной двери в бизнес-центр. Все просьбы правоохранителей граждане проигнорировали, поэтому было принято решение их задержать. Однако компания сдаваться не собиралась и оказала сопротивление. В итоге одному полицейскому сломали палец на руке, второму в больнице диагностировали ушиб лба, кисти и голени.