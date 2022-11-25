Основателя сети "Правда кофе" задержали в Москве за драку с полицейскими
Основатель сети "Правда кофе" Филипп Лейтес в отделе полиции после драки. Фото © SHOT
Основателя сети "Правда кофе" Филиппа Лейтеса задержали за драку с полицейскими в Москве, на предпринимателя составлен протокол за мелкое хулиганство, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в ночь на 24 ноября в полицию сообщили о хулиганстве возле БЦ "Ямское плаза". Прибывшие на место полицейские обнаружили нетрезвых бизнесмена Филиппа Лейтеса, двух его приятелей и подругу. Компания вела себя шумно, разбила стекло входной двери в бизнес-центр. Все просьбы правоохранителей граждане проигнорировали, поэтому было принято решение их задержать. Однако компания сдаваться не собиралась и оказала сопротивление. В итоге одному полицейскому сломали палец на руке, второму в больнице диагностировали ушиб лба, кисти и голени.
Лейтеса с друзьями всё же доставили в отдел и составили протокол о мелком хулиганстве.
Филипп Лейтес — "Человек года – 2011/2012" за вклад в развитие кофейной индустрии в России, чемпион мира в рамках "Кофе + алкоголь" SCAE, серебряный призёр чемпионата России по обжарке.
Ранее в драку ввязался певец Витас, он устроил потасовку с чиновником в столичном караоке-клубе. В итоге пострадавший написал на 43-летнего артиста заявление в полицию. Певец объяснил, что причиной драки стали оскорбления со стороны чиновника.