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25 ноября, 08:53

Основателя сети "Правда кофе" задержали в Москве за драку с полицейскими

<p>Основатель сети "Правда кофе" Филипп Лейтес в отделе полиции после драки. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/46661" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Основатель сети "Правда кофе" Филипп Лейтес в отделе полиции после драки. Фото © SHOT

Основателя сети "Правда кофе" Филиппа Лейтеса задержали за драку с полицейскими в Москве, на предпринимателя составлен протокол за мелкое хулиганство, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в ночь на 24 ноября в полицию сообщили о хулиганстве возле БЦ "Ямское плаза". Прибывшие на место полицейские обнаружили нетрезвых бизнесмена Филиппа Лейтеса, двух его приятелей и подругу. Компания вела себя шумно, разбила стекло входной двери в бизнес-центр. Все просьбы правоохранителей граждане проигнорировали, поэтому было принято решение их задержать. Однако компания сдаваться не собиралась и оказала сопротивление. В итоге одному полицейскому сломали палец на руке, второму в больнице диагностировали ушиб лба, кисти и голени.

Лейтеса с друзьями всё же доставили в отдел и составили протокол о мелком хулиганстве.

Филипп Лейтес — "Человек года – 2011/2012" за вклад в развитие кофейной индустрии в России, чемпион мира в рамках "Кофе + алкоголь" SCAE, серебряный призёр чемпионата России по обжарке.

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Александра Вишнякова

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