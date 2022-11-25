Врач объяснила, почему во время ковида повышается аппетит
Врач Мымрина: Повышенный аппетит при ковиде связан с поражением нервной системы
Некоторые заболевшие коронавирусной инфекцией сталкиваются с повышением аппетита. Такую особенность болезни в беседе с Лайфом объяснила врач-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Екатерина Мымрина.
По её словам, повышенный аппетит при новой коронавирусной инфекции может быть связан с проявлением так называемого нейроковида. Поражение центральной и периферической нервной системы при ковиде не связано с тяжестью течения инфекции. Проявлениями заболевания являются нарушения обоняния, зрения, слуха, а также памяти. Как пояснила собеседница Лайфа, при болезни может быть поражён любой отдел нервной системы, в том числе центр голода и насыщения.
"Если повышенный аппетит становится проблемой, то лечение предполагает применение вазоактивных препаратов, нейропротекторов, антиоксидантов, в крайнем случае психотропных препаратов. В остальных случаях аппетит нормализуется самостоятельно в течение двух-четырёх недель", — резюмировала собеседница Лайфа.
Ранее Лайф рассказывал, как наладить аппетит при стрессе. По словам диетолога Юлии Буряковой, помочь могут кислые и богатые специями продукты. При этом побороть стресс можно при помощи кисломолочной продукции.
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