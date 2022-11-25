Врач объяснила, почему во время ковида повышается аппетит

По её словам, повышенный аппетит при новой коронавирусной инфекции может быть связан с проявлением так называемого нейроковида. Поражение центральной и периферической нервной системы при ковиде не связано с тяжестью течения инфекции. Проявлениями заболевания являются нарушения обоняния, зрения, слуха, а также памяти. Как пояснила собеседница Лайфа, при болезни может быть поражён любой отдел нервной системы, в том числе центр голода и насыщения.