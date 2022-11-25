Ректор ВГИК Владимир Малышев госпитализирован с ковидом
Mash: Ректора ВГИК Владимира Малышева госпитализировали с коронавирусом
Ректор ВГИК Владимир Малышев. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев госпитализирован в состоянии средней тяжести. У него диагностировали коронавирус, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, Владимир Сергеевич на днях почувствовал себя плохо и вызвал врачей. Медики доставили его в больницу, где у Малышева подтвердили коронавирусную инфекцию.
Ранее Лайф писал о том, что двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо заболел коронавирусом и проведёт несколько дней в изоляции в гостинице в Катаре.