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25 ноября, 08:57

Ректор ВГИК Владимир Малышев госпитализирован с ковидом

Mash: Ректора ВГИК Владимира Малышева госпитализировали с коронавирусом

<p>Ректор ВГИК Владимир Малышев. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Ректор ВГИК Владимир Малышев. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев госпитализирован в состоянии средней тяжести. У него диагностировали коронавирус, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, Владимир Сергеевич на днях почувствовал себя плохо и вызвал врачей. Медики доставили его в больницу, где у Малышева подтвердили коронавирусную инфекцию.

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Ранее Лайф писал о том, что двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо заболел коронавирусом и проведёт несколько дней в изоляции в гостинице в Катаре.

Оксана Попова
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