Ректор ВГИК Владимир Малышев госпитализирован с ковидом

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев госпитализирован в состоянии средней тяжести. У него диагностировали коронавирус, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, Владимир Сергеевич на днях почувствовал себя плохо и вызвал врачей. Медики доставили его в больницу, где у Малышева подтвердили коронавирусную инфекцию.