От болезней ЖКТ до артрита: Врач объяснил, к чему приводят постоянные переживания

Организм людей, регулярно пребывающих в состоянии стресса, изнашивается гораздо быстрее, чем у тех, кто своевременно обращает внимание на проблемы и при необходимости консультируется у психотерапевта. Какие проблемы может спровоцировать стресс, рассказал в беседе с Лайфом психиатр, сексолог и психотерапевт Артём Толоконин.

Психотерапевт Артём Толоконин. Фото предоставлено Лайфу

В первую очередь речь идёт о гормональном дисбалансе. Такие гормоны, как кортизол и дегидроэпиандростерон-сульфат, завышаются при повышенном уровне стресса, что приводит к гормональному сбою. У женщин это проявляется в виде избыточного веса, тревожности, бессонницы, сбоев цикла, также может начаться бесконтрольная тяга к еде из-за желания "заесть" негативные эмоции, пояснил врач.

"Стресс провоцирует заболевания воспалительного характера. Гормон кортизол при повышенных значениях в результате стресса не способен эффективно справляться со своей задачей, отсюда возникают различные заболевания. Возможно, вы замечали, что во время стресса процесс выздоровления затягивается, заболевание возвращается вновь или усугубляет уже имеющиеся болезни (сахарный диабет, стенокардию и другие)", — продолжил Толоконин.

Психиатр добавил, что у находящихся в стрессе людей часто наблюдаются аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, волчанка, диабет 1-го типа), при которых организм атакует сам себя. Более того, наличие одного такого заболевания может спровоцировать новое, предупредил медик.

Также стресс влияет на работу ЖКТ — у подверженных переживаниям людей часто наблюдается синдром раздражённого кишечника. В этом случае явных патологий не наблюдается, но есть неприятные симптомы. Люди, страдающие хроническими стрессами, тревожностью, бессонницей, чаще жалуются на синдром раздражённого кишечника, чем те, у кого проблемы вызваны физиологическими причинами, заключил Толоконин.