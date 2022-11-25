ВЦИОМ: 78,7% россиян доверяют Владимиру Путину

Рейтинг доверия главе государства за неделю вырос на 0,7 п.п, а одобрение его деятельности — на 1,3 п.п. Работу премьер-министра Михаила Мишустина и Правительства РФ положительно оценивает 52,8% и 49,1% респондентов соответственно, а главе кабмина доверяют 62% участников опроса.

Кроме того, россияне ответили на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. "Единую Россию" поддержали 38,8% респондентов, КПРФ — 10,7%, ЛДПР — 8,9%. Добавим, что опрос проводился с 14 по 20 ноября, участие в нём приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет.