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Регион
Опубликовано 25 ноября 2022, 09:38
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Пушилин сообщил о продвижении союзных войск по всей линии соприкосновения в ДНР

Союзные войска продвигаются по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР), несмотря на имеющиеся сложности. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил врио главы региона Денис Пушилин.

"Мы практически по всей линии фронта продвигаемся, и наши подразделения работают в непростых условиях, в том числе и погодных условиях, тем не менее продвигаются", — отметил Пушилин.

По словам врио главы республики, позитивно на продвижении союзных войск сказываются и удары по украинской инфраструктуре.

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Ранее Лайф сообщал об успешном продвижении Вооружённых сил РФ сразу в трёх направлениях в ходе специальной военной операции.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин
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