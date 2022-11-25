Пушилин сообщил о продвижении союзных войск по всей линии соприкосновения в ДНР

Союзные войска продвигаются по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР), несмотря на имеющиеся сложности. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил врио главы региона Денис Пушилин.

"Мы практически по всей линии фронта продвигаемся, и наши подразделения работают в непростых условиях, в том числе и погодных условиях, тем не менее продвигаются", — отметил Пушилин.

По словам врио главы республики, позитивно на продвижении союзных войск сказываются и удары по украинской инфраструктуре.