От 99 рублей до полмиллиона: Лайф сравнил цены на искусственные ёлки

В текущем году цены на искусственные новогодние ели выросли от 2% до 10% по сравнению с 2021 годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "ПРО Бренд", которое было проведено специально для Лайфа. Отметим, что в прошлом году подорожание было намного серьёзнее и достигало 30%.

Эксперты выяснили, что самая дешёвая ёлка стоит всего 99 рублей, однако вряд ли вокруг неё можно будет водить хороводы — размер такого "дерева" не превышает 30 сантиметров. При этом самую дорогую ель можно приобрести за полмиллиона рублей. А средняя стоимость новогодней красавицы составила 3400 рублей.

Специалисты проанализировали цены на искусственные ели на маркетплейсах, в крупных торговых сетях и на рынках. Нынешние ценники они сравнили с данными ноября прошлого года по аналогичным параметрам. Исследование проводилось в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Новосибирске.

"Если вы планировали сэкономить на искусственной ели — то время ушло. Казалось бы, до Нового года больше месяца, но именно в конце ноября фиксируется повышенный спрос на праздничную атрибутику, а цены, естественно, растут. Снизится стоимость только в начале января, в отдельных случаях, купить товар со скидкой можно за один–два дня до Нового года", — отметил кандидат социологических наук, владелец коммуникационного агентства "ПРО Бренд" Алексей Гвинтовкин.