Гинеколог объяснила, почему не стоит мастурбировать огурцами и бананами

Мастурбация фруктами и овощами может привести к разрыву слизистых оболочек и молочнице. О возможных неприятных последствиях рассказала в интервью женскому изданию Burning Hut гинеколог Дарья Шишкина.

По словам врача, мастурбировать секс-игрушками безопаснее, чем подручными предметами, поскольку их материал подходит для кожи. Тогда как мягкие овощи и фрукты могут отломиться, а слишком большие и грубые — поцарапать слизистую и даже привести к разрыву влагалища. В любом случае важно как можно скорее обратиться к врачу.

"Если сломается, например, банан, его мякоть будет сложно полностью удалить из вагины. Во фрукте много глюкозы, а сахар — питательное вещество для грибов, поэтому может возникнуть молочница", — предупредила Шишкина.

Также гинеколог добавила, что мастурбация без презерватива и с чем-нибудь подручным может привести к заражению стрептококками и золотистым стафилококком, которые приводят к нарушению микрофлоры.