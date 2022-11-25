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25 ноября, 09:44

Гинеколог объяснила, почему не стоит мастурбировать огурцами и бананами

Гинеколог Шишкина: Мастурбация овощами и фруктами грозит молочницей и разрывами

Мастурбация фруктами и овощами может привести к разрыву слизистых оболочек и молочнице. О возможных неприятных последствиях рассказала в интервью женскому изданию Burning Hut гинеколог Дарья Шишкина.

По словам врача, мастурбировать секс-игрушками безопаснее, чем подручными предметами, поскольку их материал подходит для кожи. Тогда как мягкие овощи и фрукты могут отломиться, а слишком большие и грубые — поцарапать слизистую и даже привести к разрыву влагалища. В любом случае важно как можно скорее обратиться к врачу.

"Если сломается, например, банан, его мякоть будет сложно полностью удалить из вагины. Во фрукте много глюкозы, а сахар — питательное вещество для грибов, поэтому может возникнуть молочница", — предупредила Шишкина.

Также гинеколог добавила, что мастурбация без презерватива и с чем-нибудь подручным может привести к заражению стрептококками и золотистым стафилококком, которые приводят к нарушению микрофлоры.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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