7 базовых правил секса, про которые многие почему-то до сих пор не знают

"Общение — это 90% успеха. Если вы и ваш партнёр не обсуждаете, что друг другу нравится, или не честны в разговоре... Тогда секс никогда не будет таким хорошим, каким мог бы быть. Общайтесь!" — Add_Any_Color.

"Перед сексом обязательно: принять душ, помыть руки, почистить зубы, подстричь ногти. И вымыть задницу!" — Larson_McMurphy.

"Жёстче" и "быстрее" — это разные вещи, мальчики", — Prestigious-Hunt6578.

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"Не забываем про предварительные ласки! Есть исследования, что только 20–30% девушек испытывают оргазм от пенетративного секса. Но стоит добавить 20 минут качественной прелюдии, как процент удовлетворённых поднимается до 70!" — TrinixDMorrison.

"Порно — не пример для реального секса настоящих людей. Многим не нравится, и они не готовы делать то, что для порнографии — норма", — ronin668.

"У всех нас разные потребности и желания. Нужно помнить, что, даже если вы удовлетворены, это вовсе не значит, что у вашего партнёра ситуация такая же", — GandalfTheJaded.

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