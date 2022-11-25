7 базовых правил секса, про которые многие почему-то до сих пор не знают
Пользователи Reddit поделились опытом из интимной жизни, и эти откровения должен прочесть каждый, кто не хочет облажаться в постели.
"Общение — это 90% успеха. Если вы и ваш партнёр не обсуждаете, что друг другу нравится, или не честны в разговоре... Тогда секс никогда не будет таким хорошим, каким мог бы быть. Общайтесь!" — Add_Any_Color.
"Перед сексом обязательно: принять душ, помыть руки, почистить зубы, подстричь ногти. И вымыть задницу!" — Larson_McMurphy.
"Жёстче" и "быстрее" — это разные вещи, мальчики", — Prestigious-Hunt6578.
Фото © Unsplash
"Не забываем про предварительные ласки! Есть исследования, что только 20–30% девушек испытывают оргазм от пенетративного секса. Но стоит добавить 20 минут качественной прелюдии, как процент удовлетворённых поднимается до 70!" — TrinixDMorrison.
"Порно — не пример для реального секса настоящих людей. Многим не нравится, и они не готовы делать то, что для порнографии — норма", — ronin668.
"У всех нас разные потребности и желания. Нужно помнить, что, даже если вы удовлетворены, это вовсе не значит, что у вашего партнёра ситуация такая же", — GandalfTheJaded.
Фото © Unsplash
"Всегда убирайте с кровати предметы, которые сложно стирать. Не представляете, как быстро у меня пропало настроение, когда я только подумал о том, что мне придётся стирать и сушить одеяло большого размера, которое я и так недавно чистил", — Muncleman.
Shutterstock