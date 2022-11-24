6 секс-игрушек, которые должны быть в арсенале каждого мужчины

Ассортимент интимных игрушек для мужчин огромен — это не только реалистичные мастурбаторы "вагина" или "ротик". Если не знаете, какой гаджет выбрать, эта статья для вас. Психолог-сексолог Мира Лисовская специально для Лайфа составила подборку очень интересных девайсов. На первый взгляд даже и не скажешь, что они предназначены для сексуального удовлетворения.

Вместе с игрушками рекомендовано использовать лубриканты, а также специальные крема, например, усиливающие потенцию. Они благотворно и комплексно влияют на мужскую потенцию и качество интимных отношений, увеличивая степень приятных ощущений во время сексуальных игр Мира Лисовская Психолог-сексолог

1. Мастурбатор Satisfyer Men Wand

В мастурбаторе Satisfyer Men Wand десять программ вибрации, каждая из которых имеет пять интенсивностей воздействия. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lustjakt

Мастурбатор Men Wand от немецкого бренда Satisfyer имеет оригинальный дизайн и, что важнее, 50 программ вибрации. Стимулирующая часть в виде двух гибких, эластичных и подвижных крыльев создана не только для мужчин — идеальна и для использования в паре. Мастурбатор подходит для стимуляции члена, а ещё основания полового органа во время секса, в том числе орального. Удобная ручка комфортно располагается в руке и позволяет с лёгкостью осуществлять управление десятью программами вибрации, каждая из которых имеет пять интенсивностей воздействия.

2. Массажёр мошонки S-HANDE Nest-RCT

Массажёр мошонки — вибрирующий мешок для яичек, который подарит мужчине незабываемые ни с чем не сравнимые ощущения. Фото © magazineluiza.com.br

Массажёр мошонки Nest-RCT от компании S-HANDE — необычный гаджет, который наполнит интимную жизнь яркими оргазмическими красками и станет незаменимым помощником в достижении мужчиной новых сексуальных высот. Вибрирующий мешок для яичек подарит незабываемые ощущения. Такую секс-игрушку можно использовать как сольно, так и в парных играх. Во время полового акта массажёр совершенно не мешает процессу, а, наоборот, лишь добавляет пикантности.

3. Стимулятор Wave бренда WANAME D-Splash

Вибратор Wave может использовать как мужчина, так и женщина, причём его стимуляция понравится даже искушённым любителям секс-игрушек. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / redroom.61

Вибратор Wave ("Волна") от бренда WANAME D-Splash — девайс универсальный. Им можно стимулировать разные эрогенные зоны: гаджет способен мощно ласкать гениталии мужчины и клитор женщины. Такая стимуляция понравится даже самым искушённым любителям секс-игрушек.

4. Массажёр простаты с пультом управления S-HANDE Optimus-RCT

Вибромассажёр Optimus-RCT подарит множество незабываемых эмоций, так как стимулирует эрогенные зоны: простату, промежность, анальное отверстие. Фото © amazon.com.br

Неординарный анальный виброгаджет Optimus-RCT можно использовать как секс-игрушку в любовной игре или как массажёр простаты. Два моторчика, каждый из которых имеет по девять режимов вибрации, и эргономичная форма интимного аксессуара подарят множество ярких, незабываемых эмоций во время стимуляции эрогенных зон (анального отверстия, простаты, промежности).

5. Кольцо эрекционное с вибрацией от Lola

Эрекционное виброкольцо — гаджет универсальный. Оно дарит женщине дополнительную стимуляцию клитора, мужчине — твёрдую и крепкую эрекцию. Использовать устройство можно и во время прелюдии. Фото © lolagames.net

Эрекционное кольцо из коллекции Mimi Animals бренда Lola — милый и яркий аксессуар интимного характера. Женщине кольцо с вибрацией подарит дополнительную стимуляцию клитора во время проникновения, достичь оргазма станет легче. У мужчины, который использует кольцо с вибрацией, эрекция на протяжении всего полового акта будет твёрдая и крепкая. Фрикции можно будет продолжать максимально долго. Колечко можно надевать и на пальцы — добавить разнообразия прелюдии, лаская эрогенные зоны вибромоторчиком.

6. Нереалистичный мастурбатор Lola Fruity из коллекции Marshmallow

Мастурбаторы с рельефами мужчина может использовать как в соло-играх, так и во время прелюдии перед сексом с партнёршей. Фото © lolagames.net

Мастурбаторы Lola Fruity из коллекции Marshmallow обладают двусторонней поверхностью с яркими разнообразными рельефами, что позволит мужчине испытать оригинальные и незабываемые ощущения. Такой аксессуар можно использовать в соло-играх или во время прелюдии.