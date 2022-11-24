4 важных правила, как вести себя с мужчиной, который Стрелец по знаку зодиака
Рождённые в период с 22 ноября по 21 декабря люди — носители знака зодиака Стрелец. В месяц их зодиакального царствования делимся правилами, которые помогут найти общий язык с парнями-Стрельцами.
Представители огненной стихии отличаются жизнерадостностью, активностью и умением обращать на себя внимание. Мужчины-Стрельцы романтичные и страстные натуры, но не такие простые, какими могут показаться на первый взгляд. Это честные люди, на дух не переносящие ложь. Поэтому в любви и отношениях всегда максимально честны и открыты. В их сезон, который начался 22 ноября и продлится до 21 декабря, разбираемся, как же дамам жить с кавалерами этого знака зодиака.
Мужчина-Стрелец: какой он
Стрельцы не привыкли опускать руки при первых же трудностях и не склонны переживать из-за мелочей. Фото © Unsplash
Главная черта носителя этого знака зодиака — прямолинейность. Стрелец не станет ходить вокруг да около, а сразу скажет обо всём, что его не устраивает. Представители стихии Огня — люди-идеалисты, и мужчина-Стрелец не исключение. Порой может показаться, что его понятия о справедливости отличаются от мнения большинства, а меры её достижения слишком жёсткие. Но это лишь из-за убеждения человека в том, что он может изменить мир в лучшую сторону, если постарается.
В то же время мужчина-Стрелец энергичен и полон энтузиазма. Что помогает ему "обрастать" полезными связями, легко находить общий язык с практически любой персоной и добиваться высот в карьере. Люди этого знака зодиака достаточно упрямы, при этом открыты к другим точкам зрения. Стрелец не станет спорить просто так или пытаться навязать мнение — считает, что благороднее в таком случае остаться каждому при своём.
Если вы познакомились с мужчиной, кто по знаку зодиака Стрелец, знайте — он душка. Практически у каждого парня-Стрельца хорошее чувство юмора, что поможет никогда не скучать. Стрельцы не привыкли опускать руки при первых же трудностях и не склонны переживать из-за мелочей. На ребят этого знака зодиака точно можно положиться, так как обещания они всегда выполняют.
Мужчина-Стрелец в отношениях и любви
Если мужчина знака зодиака Стрелец сам предлагает серьёзные отношения, это точно взвешенное и обдуманное решение. Фото © Unsplash
Страстный, обаятельный, красивый мужчина, который любит флирт и женское внимание. Часто бывает, что завоевание понравившейся женщины Стрелец превращает в занимательную для себя игру. Поэтому, достигнув взаимной симпатии, теряет к пассии интерес. Но если человек этого знака зодиака сам предлагает серьёзные отношения, это точно взвешенное и обдуманное решение.
Огненная стихия наделяет обладателя этого знака зодиака качествами лидера. Поэтому мужчина-Стрелец в отношениях будет склонен доминировать над партнёршей. Порой он может подавлять её волю, считая, что его мнение важнее. Но такой подход распространяется только на принципиальные для парня вещи. Во всём остальном Стрелец постарается договориться со второй половинкой и найти компромисс.
Несмотря на все волевые качества, в сексе Стрелец достаточно чувственный и нежный. Да, он может окунуться в огонь страсти, но чаще предпочитает наслаждаться процессом, растягивая на подольше. Близость с женщиной для мужчины этого знака важна, но не обязательна. Поэтому измен на почве недостатка интима можно не бояться.
Мужчина-Стрелец: что нужно знать о характере
Стрельцу нравится реализовывать себя в профессии и зарабатывать авторитет среди коллег и партнёров. Фото © Unsplash
Ещё одна важная особенность мужчины-Стрельца, о которой нужно знать, если планируете стать частью его жизни, — карьеризм. Такой парень при необходимости регулярно задерживается в офисе допоздна, работает в выходные или берёт дополнительные смены. Ему нравится реализовывать себя в профессии и зарабатывать авторитет среди коллег и партнёров. Но это не значит, что мужчина этого знака зодиака сбегает от возлюбленной. С правильной женщиной Стрелец оказывается семьянином и ответственным отцом. Что ещё важно знать про мужчину этого знака зодиака, если вы начали отношения?
Как вести себя с мужчиной-Стрельцом: четыре простых правила
Секрет обольщения мужчины-Стрельца — доверие женщины к нему. Фото © Unsplash
- Не подавляйте амбиций мужчины-Стрельца. Да, иногда отпустить любимого в выходной на работу или лечь спать в одиночестве может быть неприятно и даже обидно. Но у мужчин-Стрельцов карьера всегда стоит на первом месте. С помощью денег те стараются обеспечить максимальный комфорт второй половинке. Так что можно сказать, что, перерабатывая, парни этого знака зодиака заботятся об избраннице.
- Не пытайтесь полностью изменить партнёра-Стрельца. Носители этого знака зодиака, как и большинство адекватных личностей, не станут мириться с женщиной, желающей переделать их под себя. Поэтому о недостатках, которые мешают или раздражают, разговор со Стрельцом начинать надо мягко и аккуратно. Вообще, эти парни достаточно понимающие — при правильном подходе исправятся сами.
- Позволяйте мужчине проводить иногда время с друзьями и не контролируйте слишком сильно. Парни знака зодиака Стрелец — люди общительные. Поэтому иногда у них может возникнуть желание провести время с кем-то ещё, кроме любимой. Важно в такой момент не перегнуть с контролем. Любящий мужчина-Стрелец сам вам отчитается, когда посчитает нужным. Не давите на него, а больше доверяйте.
- Проявляйте в целом больше доверия. Когда вы перестанете названивать партнёру каждый час его встречи с друзьями или закидывать эсэмэсками, если тот задерживается на работе, заметите, что мужчина-Стрелец и сам с удовольствием о себе напомнит. Парни этого знака зодиака свободолюбивы, но преданы тем, с кем строят отношения. Как женщине обольстить Стрельца? Показывать, что доверяете ему.
Интересное
"Есть ещё порох в пороховницах": Что ждёт Роналду в карьере после разрыва контракта с "Манчестер Юнайтед"
сегодня в 09:05
11 вещей, которые никогда нельзя покупать с рук, если не хочешь расплачиваться здоровьем
сегодня в 07:00
10 изобретений для питомцев, которые сделают из вас лучшего хозяина
вчера в 16:20
Unsplash