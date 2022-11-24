4 важных правила, как вести себя с мужчиной, который Стрелец по знаку зодиака

Представители огненной стихии отличаются жизнерадостностью, активностью и умением обращать на себя внимание. Мужчины-Стрельцы романтичные и страстные натуры, но не такие простые, какими могут показаться на первый взгляд. Это честные люди, на дух не переносящие ложь. Поэтому в любви и отношениях всегда максимально честны и открыты. В их сезон, который начался 22 ноября и продлится до 21 декабря, разбираемся, как же дамам жить с кавалерами этого знака зодиака.

Мужчина-Стрелец: какой он

Стрельцы не привыкли опускать руки при первых же трудностях и не склонны переживать из-за мелочей. Фото © Unsplash

Главная черта носителя этого знака зодиака — прямолинейность. Стрелец не станет ходить вокруг да около, а сразу скажет обо всём, что его не устраивает. Представители стихии Огня — люди-идеалисты, и мужчина-Стрелец не исключение. Порой может показаться, что его понятия о справедливости отличаются от мнения большинства, а меры её достижения слишком жёсткие. Но это лишь из-за убеждения человека в том, что он может изменить мир в лучшую сторону, если постарается.

В то же время мужчина-Стрелец энергичен и полон энтузиазма. Что помогает ему "обрастать" полезными связями, легко находить общий язык с практически любой персоной и добиваться высот в карьере. Люди этого знака зодиака достаточно упрямы, при этом открыты к другим точкам зрения. Стрелец не станет спорить просто так или пытаться навязать мнение — считает, что благороднее в таком случае остаться каждому при своём.

Если вы познакомились с мужчиной, кто по знаку зодиака Стрелец, знайте — он душка. Практически у каждого парня-Стрельца хорошее чувство юмора, что поможет никогда не скучать. Стрельцы не привыкли опускать руки при первых же трудностях и не склонны переживать из-за мелочей. На ребят этого знака зодиака точно можно положиться, так как обещания они всегда выполняют.

Мужчина-Стрелец в отношениях и любви

Если мужчина знака зодиака Стрелец сам предлагает серьёзные отношения, это точно взвешенное и обдуманное решение. Фото © Unsplash

Страстный, обаятельный, красивый мужчина, который любит флирт и женское внимание. Часто бывает, что завоевание понравившейся женщины Стрелец превращает в занимательную для себя игру. Поэтому, достигнув взаимной симпатии, теряет к пассии интерес. Но если человек этого знака зодиака сам предлагает серьёзные отношения, это точно взвешенное и обдуманное решение.

Огненная стихия наделяет обладателя этого знака зодиака качествами лидера. Поэтому мужчина-Стрелец в отношениях будет склонен доминировать над партнёршей. Порой он может подавлять её волю, считая, что его мнение важнее. Но такой подход распространяется только на принципиальные для парня вещи. Во всём остальном Стрелец постарается договориться со второй половинкой и найти компромисс.

Несмотря на все волевые качества, в сексе Стрелец достаточно чувственный и нежный. Да, он может окунуться в огонь страсти, но чаще предпочитает наслаждаться процессом, растягивая на подольше. Близость с женщиной для мужчины этого знака важна, но не обязательна. Поэтому измен на почве недостатка интима можно не бояться.

Мужчина-Стрелец: что нужно знать о характере

Стрельцу нравится реализовывать себя в профессии и зарабатывать авторитет среди коллег и партнёров. Фото © Unsplash

Ещё одна важная особенность мужчины-Стрельца, о которой нужно знать, если планируете стать частью его жизни, — карьеризм. Такой парень при необходимости регулярно задерживается в офисе допоздна, работает в выходные или берёт дополнительные смены. Ему нравится реализовывать себя в профессии и зарабатывать авторитет среди коллег и партнёров. Но это не значит, что мужчина этого знака зодиака сбегает от возлюбленной. С правильной женщиной Стрелец оказывается семьянином и ответственным отцом. Что ещё важно знать про мужчину этого знака зодиака, если вы начали отношения?

Как вести себя с мужчиной-Стрельцом: четыре простых правила

Секрет обольщения мужчины-Стрельца — доверие женщины к нему. Фото © Unsplash