10 изобретений для питомцев, которые сделают из вас лучшего хозяина
Питомцы не умеют говорить, так что понять, как сделать их жизнь лучше, не всегда ясно. Собрали 10 очаровательных идей, воплотив которые каждый сможет законно считать себя хорошим хозяином.
"Жена начала подкармливать бездомную кошечку, но у меня аллергия, мы никак не можем забрать её к нам домой. Поэтому я построил ей её собственный домик. С отоплением!" — gnarly-skull.
Фото © Reddit / gnarly-skull
"Моя собака обожает спать у меня на коленях. Вот что я сделала из своих старых джинсов. Теперь она может дремать и не мешать мне работать", — DMLorance.
Фото © Reddit / DMLorance
"Этот мужчина делает приюты для бездомных кошек на зиму из старых походных холодильников! Как круто!" — Waifer2016.
Фото © Reddit / Waifer2016
"Сделал ей мостик к окну, на которое она всегда смотрела, но никогда не могла добраться", — soup_sammich_.
Фото © Reddit / soup_sammich_
"Дядя построил отдельную лестницу с крошечными ступеньками для своей маленькой собаки", — potato-face-129.
Фото © Reddit / potato-face-129
"Мой друг переделал потолок в своём магазине для кошек, и теперь за ним постоянно следят", — SCMcrocodile.
Фото © Twitter / SCMcrocodile
"Нашёл бесплатную "библиотеку для собак", — spiffturk.
Фото © Reddit / spiffturk
"Муж сказал, что сделал новую кровать. Думала, для нас. Оказалось, для кошки..." — julcarls.
Фото © Reddit / julcarls
"Смотрите, какого парня увидел сегодня на прогулке!" — geekypenguin91.
Фото © Reddit / geekypenguin91
"Сделал железный трон для моего мейн-куна. Он отлично вжился в роль", — nikers93.
Фото © Reddit / nikers93
Животные/ домашние питомцы
Reddit / gnarly-skull, geekypenguin91