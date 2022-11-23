10 изобретений для питомцев, которые сделают из вас лучшего хозяина

"Жена начала подкармливать бездомную кошечку, но у меня аллергия, мы никак не можем забрать её к нам домой. Поэтому я построил ей её собственный домик. С отоплением!" — gnarly-skull.

Фото © Reddit / gnarly-skull

"Моя собака обожает спать у меня на коленях. Вот что я сделала из своих старых джинсов. Теперь она может дремать и не мешать мне работать", — DMLorance.

Фото © Reddit / DMLorance

"Этот мужчина делает приюты для бездомных кошек на зиму из старых походных холодильников! Как круто!" — Waifer2016.

Фото © Reddit / Waifer2016

"Сделал ей мостик к окну, на которое она всегда смотрела, но никогда не могла добраться", — soup_sammich_.

Фото © Reddit / soup_sammich_

"Дядя построил отдельную лестницу с крошечными ступеньками для своей маленькой собаки", — potato-face-129.

Фото © Reddit / potato-face-129

"Мой друг переделал потолок в своём магазине для кошек, и теперь за ним постоянно следят", — SCMcrocodile.

Фото © Twitter / SCMcrocodile

"Нашёл бесплатную "библиотеку для собак", — spiffturk.

Фото © Reddit / spiffturk

"Муж сказал, что сделал новую кровать. Думала, для нас. Оказалось, для кошки..." — julcarls.

Фото © Reddit / julcarls

"Смотрите, какого парня увидел сегодня на прогулке!" — geekypenguin91.

Фото © Reddit / geekypenguin91

"Сделал железный трон для моего мейн-куна. Он отлично вжился в роль", — nikers93.