Приёмная "Единой России" в Петербурге наградит победителей фотоконкурса "Ангел по имени Мама"

Региональная общественная приёмная "Единой России" в Санкт-Петербурге провела фотоконкурс "Ангел по имени Мама". Акция приурочена ко Дню матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2022 году он приходится на 27 ноября.

Фотоконкурс проводится в номинациях "Мамины глаза", "Мамы разные нужны, мамы разные важны", "Что ни бабушка, то супер", "Мама как пуговка — на ней всё держится", "Мы вместе!".

Требования к работам несложные:

1. На фотографиях обязательно должна быть изображена мама.

2. Работы необходимо предоставить в распечатанном виде в Общественную приёмную в Санкт-Петербурге на Конногвардейском бульваре и продублировать в хорошем качестве на электронную почту mamaangel78@mail.ru.

3. Обязательным условием участия является заполнение анкеты участника, которую можно принести с собой или заполнить при подаче работы на конкурс.

4. Рекомендуемые размеры печатной работы: 30х30, 30х40, 30х45.

5. Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдёт 27 декабря.

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