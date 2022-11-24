11 вещей, которые никогда нельзя покупать с рук, если не хочешь расплачиваться здоровьем
Б/у вещи — отличный способ сэкономить и лишний раз не вредить экологии. Но вот только не всё можно покупать с рук. Собрали несколько мнений по этому поводу, которые вы точно разделите.
"Шлем! Они могут выдержать только один хороший удар", — hermanalexie.
"Матрац. Никогда не знаешь, сколько лет его использовали и в каких условиях. Не хочется потом избавляться от постельных клопов", — lilbittypp.
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"Клавиатуры.
Я разбирал несколько, и под клавишами там всегда такая мерзость. Если есть возможность, я бы лучше купил новую. Плюс не переношу даже мысль о том, чтобы пользоваться чем-то чужим", — XcunningXlinguistX.
"Назвать что-то одно просто невозможно! Наушники, нижнее бельё, обувь, зубные щётки, носки, матрацы... Можно список продолжить. Очень много всего", — Snotnarok.
"Секс-игрушки. Продавец может говорить, что никогда не использовал гаджет, но если нет... Страшно представить, какие проблемы могут быть", — No-Novel6797.
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"Диван.
Раньше я работал в компании по борьбе с вредителями, и первое, что привлекало их, — это старая мебель. Чаще всего — диваны. Днём жучки прячутся в крошечных трещинах и складках, а ночью вылезают, чтобы полакомиться вами. И главное, этого не замечаешь, пока не становится слишком поздно.
Вы начнёте просыпаться с зудящими укусами, замечать маленькие красные пятна в швах матраса и в конце концов увидите самих вредителей. Достаточно одной беременной самки на декоративной подушке, <...> чтобы ваша жизнь превратилась в ад. Плюс придётся отвалить пару тысяч баксов, чтобы избавиться от них... Но если работники упустят одну беременную самку...", — stilettopanda.
"Пустышки. Когда я была беременна, свекровь дала мне пластиковый пакет с использованными пустышками. Она купила их на гаражной распродаже и сказала, что их можно давать ребёнку, если сначала прокипятить. Нет. НЕТ. Они отправились прямо в мусорку, когда я вернулась домой", — youneednewshoes.
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