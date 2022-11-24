11 вещей, которые никогда нельзя покупать с рук, если не хочешь расплачиваться здоровьем

"Матрац. Никогда не знаешь, сколько лет его использовали и в каких условиях. Не хочется потом избавляться от постельных клопов", — lilbittypp .

Я разбирал несколько, и под клавишами там всегда такая мерзость. Если есть возможность, я бы лучше купил новую. Плюс не переношу даже мысль о том, чтобы пользоваться чем-то чужим", — XcunningXlinguistX .

"Секс-игрушки. Продавец может говорить, что никогда не использовал гаджет, но если нет... Страшно представить, какие проблемы могут быть", — No-Novel6797 .

"Диван.

Раньше я работал в компании по борьбе с вредителями, и первое, что привлекало их, — это старая мебель. Чаще всего — диваны. Днём ​​жучки прячутся в крошечных трещинах и складках, а ночью вылезают, чтобы полакомиться вами. И главное, этого не замечаешь, пока не становится слишком поздно.

Вы начнёте просыпаться с зудящими укусами, замечать маленькие красные пятна в швах матраса и в конце концов увидите самих вредителей. Достаточно одной беременной самки на декоративной подушке, <...> чтобы ваша жизнь превратилась в ад. Плюс придётся отвалить пару тысяч баксов, чтобы избавиться от них... Но если работники упустят одну беременную самку...", — stilettopanda.