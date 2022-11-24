"Есть ещё порох в пороховницах": Что ждёт Роналду в карьере после разрыва контракта с "Манчестер Юнайтед"
Астролог Аделина Блэкмун рассказала Лайфу, что толкает КриРо на непредсказуемые поступки и каким будет для португальского бомбардира чемпионат мира по футболу в Катаре.
Астролог Аделина Блэкмун — о том, что ждёт Криштиану Роналду в карьере после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед", — в материале Лайф.ру. Обложка © ТАСС / EPA / JOSE SENA GOULAO
Звезда футбола Криштиану Роналду после расторжения контракта с клубом "Манчестер Юнайтед" намерен искать "новый вызов". Этого делать бы, возможно, не пришлось, если бы не взрывной характер спортсмена. Как объяснила в беседе с Лайфом астролог Аделина Блэкмун, непредсказуемость в поступках Роналду обуславливается его знаком зодиака — Водолей.
Для Водолеев характерны очень большое свободолюбие и не менее значительная тяга к новому и интересному. В сочетании эти качества дают гремучую смесь. Водолеи часто ввязываются в различные аферы и скандалы. Они ищут приключения, но не всегда всё заканчивается благополучно. Разрыв Роналду контракта с "Манчестер Юнайтед" — типичный пример такого сумбурного и непредсказуемого поступка
Блэкмун заметила, что Водолей Криштиану склонен к приключениям, поэтому непременно подпишет контракт с другим клубом и продолжит играть. Сейчас же для Роналду главное — не усугублять ситуацию, не идти по пути новых авантюр.
Ему предстоит связать дальнейшую судьбу с сильной и известной командой. Но очень важно не испортить всё на самом начальном этапе. Тогда Роналду будет ждать удача, в том числе и на чемпионате мира. Не исключено, что 37-летний футболист покажет, что у него ещё есть порох в пороховницах, и станет звездой ЧМ в Катаре
КриРо принесёт победу сборной Португалии, уверена Блэкмун, ведь для Водолеев дни проведения ЧМ сложатся весьма успешно. Но всё будет зависеть только от самого Роналду: сможет вингер обуздать свою склонность к экстравагантным выходкам, зная, на что способны Водолеи, или нет.
Поэтому Роналду ни в коем случае нельзя предпринимать каких-либо экстравагантных выходок, чтобы не испортить своё будущее как победителя ЧМ по футболу
Напомним, в громком интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Роналду рассказал о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед" и попытках вынудить его уйти из команды. После стало известно, что клуб начал процедуру расторжения контракта с Криштиану. О том, что договорённости с португальцем расторгнуты, пресс-служба манкунианцев официально объявила 22 ноября. Роналду же сообщил, что "пришло время искать новый вызов".