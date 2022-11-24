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24 ноября, 09:05

"Есть ещё порох в пороховницах": Что ждёт Роналду в карьере после разрыва контракта с "Манчестер Юнайтед"

Астролог Аделина Блэкмун рассказала Лайфу, что толкает КриРо на непредсказуемые поступки и каким будет для португальского бомбардира чемпионат мира по футболу в Катаре.

<p>Астролог Аделина Блэкмун — о том, что ждёт Криштиану Роналду в карьере после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед", — в материале Лайф.ру. Обложка © ТАСС / EPA / JOSE SENA GOULAO</p>

Астролог Аделина Блэкмун — о том, что ждёт Криштиану Роналду в карьере после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед", — в материале Лайф.ру. Обложка © ТАСС / EPA / JOSE SENA GOULAO

Звезда футбола Криштиану Роналду после расторжения контракта с клубом "Манчестер Юнайтед" намерен искать "новый вызов". Этого делать бы, возможно, не пришлось, если бы не взрывной характер спортсмена. Как объяснила в беседе с Лайфом астролог Аделина Блэкмун, непредсказуемость в поступках Роналду обуславливается его знаком зодиака — Водолей.

Для Водолеев характерны очень большое свободолюбие и не менее значительная тяга к новому и интересному. В сочетании эти качества дают гремучую смесь. Водолеи часто ввязываются в различные аферы и скандалы. Они ищут приключения, но не всегда всё заканчивается благополучно. Разрыв Роналду контракта с "Манчестер Юнайтед" — типичный пример такого сумбурного и непредсказуемого поступка

Аделина Блэкмун

Астролог

<p>Для Водолеев характерны очень большое свободолюбие и не менее значительная тяга к новому и интересному. В сочетании эти качества дают гремучую смесь. Водолеи часто ввязываются в различные аферы и скандалы. Они ищут приключения, но не всегда всё заканчивается благополучно. Разрыв Роналду контракта с "Манчестер Юнайтед" — типичный пример такого сумбурного и непредсказуемого поступка</p>
<p>Для Водолеев характерны очень большое свободолюбие и не менее значительная тяга к новому и интересному. В сочетании эти качества дают гремучую смесь. Водолеи часто ввязываются в различные аферы и скандалы. Они ищут приключения, но не всегда всё заканчивается благополучно. Разрыв Роналду контракта с "Манчестер Юнайтед" — типичный пример такого сумбурного и непредсказуемого поступка</p>

Блэкмун заметила, что Водолей Криштиану склонен к приключениям, поэтому непременно подпишет контракт с другим клубом и продолжит играть. Сейчас же для Роналду главное — не усугублять ситуацию, не идти по пути новых авантюр.

Ему предстоит связать дальнейшую судьбу с сильной и известной командой. Но очень важно не испортить всё на самом начальном этапе. Тогда Роналду будет ждать удача, в том числе и на чемпионате мира. Не исключено, что 37-летний футболист покажет, что у него ещё есть порох в пороховницах, и станет звездой ЧМ в Катаре

Аделина Блэкмун

Астролог

<p>Ему предстоит связать дальнейшую судьбу с сильной и известной командой. Но очень важно не испортить всё на самом начальном этапе. Тогда Роналду будет ждать удача, в том числе и на чемпионате мира. Не исключено, что 37-летний футболист покажет, что у него ещё есть порох в пороховницах, и станет звездой ЧМ в Катаре</p>
<p>Ему предстоит связать дальнейшую судьбу с сильной и известной командой. Но очень важно не испортить всё на самом начальном этапе. Тогда Роналду будет ждать удача, в том числе и на чемпионате мира. Не исключено, что 37-летний футболист покажет, что у него ещё есть порох в пороховницах, и станет звездой ЧМ в Катаре</p>

КриРо принесёт победу сборной Португалии, уверена Блэкмун, ведь для Водолеев дни проведения ЧМ сложатся весьма успешно. Но всё будет зависеть только от самого Роналду: сможет вингер обуздать свою склонность к экстравагантным выходкам, зная, на что способны Водолеи, или нет.

Поэтому Роналду ни в коем случае нельзя предпринимать каких-либо экстравагантных выходок, чтобы не испортить своё будущее как победителя ЧМ по футболу

Аделина Блэкмун

Астролог

<p>Поэтому Роналду ни в коем случае нельзя предпринимать каких-либо экстравагантных выходок, чтобы не испортить своё будущее как победителя ЧМ по футболу</p>
<p>Поэтому Роналду ни в коем случае нельзя предпринимать каких-либо экстравагантных выходок, чтобы не испортить своё будущее как победителя ЧМ по футболу</p>
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Напомним, в громком интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Роналду рассказал о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед" и попытках вынудить его уйти из команды. После стало известно, что клуб начал процедуру расторжения контракта с Криштиану. О том, что договорённости с португальцем расторгнуты, пресс-служба манкунианцев официально объявила 22 ноября. Роналду же сообщил, что "пришло время искать новый вызов".

Роналду прокомментировал интервью, после которого МЮ начал процесс расторжения контракта

Роналду прокомментировал интервью, после которого МЮ начал процесс расторжения контракта

Ольга Годуненко

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