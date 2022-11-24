"Есть ещё порох в пороховницах": Что ждёт Роналду в карьере после разрыва контракта с "Манчестер Юнайтед"

Ему предстоит связать дальнейшую судьбу с сильной и известной командой. Но очень важно не испортить всё на самом начальном этапе. Тогда Роналду будет ждать удача, в том числе и на чемпионате мира. Не исключено, что 37-летний футболист покажет, что у него ещё есть порох в пороховницах, и станет звездой ЧМ в Катаре

Аделина Блэкмун Астролог