Что известно об усыновлённом американцами мальчике, который может быть братом Водяновой
История с чудом нашедшейся в США сестрой (или дочкой?) Натальи Водяновой обрастает подробностями. Как оказалось, у Маши-Дженнифер есть брат. Теперь в Сети гадают, кем Итон приходится супермодели.
Обложка © Vogue / Annie Leibovitz, © kp.ru
Наталья Водянова, которая спустя годы разлуки встретилась с сестрой, удочерённой американцами, может утаивать от поклонников важные детали трогательной истории. Так считает блогер Диана — ведущая популярного ютуб-канала Diana Spletni Live. На днях выяснилось, что вместе с Машей-Дженнифер граждане США забрали из России мальчика, которого назвали Итон.
"У Дженни любящие родители, которые вырастили её и брата: семья усыновила в России не только её, но и новорождённого мальчика, дети-сверстники росли вместе и сейчас очень дружны. Они и в Париж к Наташе приезжали вдвоём. А вот с американскими родителями Дженни мне ещё встретиться не довелось. В их доме в Северной Каролине пока побывала только Наташа", — поделилась мать Водяновой Лариса Кусакина с журналом "Антенна-Телесемь".
Дженнифер и Итон Бернс. Фото © kp.ru
Изначально американская семья собиралась усыновить только мальчика, но забрала из детского дома ещё и девочку, пишет kp.ru со ссылкой на блогершу Диану. "Есть одна тайна. Почему, приехав за мальчиком, удочерили и девочку. По закону международного усыновления брата и сестру разлучать нельзя. Их надо адоптировать/усыновлять вдвоём. Теперь вопрос! У Водяновых были двойняшки и это дети Натальи или её матери?" — рассуждает ютуберша.
Семья Бернс на запросы журналистов прояснить ситуацию пока не ответила. Между тем были опубликованы фото Итона Бернса и первой любви Водяновой Сергея Сазанова. Внешнее сходство "брата-сына" супермодели и её экс-возлюбленного глупо отрицать.
Итон Бернс, которого называют то братом, то сыном Водяновой, и первая любовь модели Сергей Сазанов. Фото © kp.ru
Напомним, Водянова удивила поклонников, рассказав о встрече с сестрой, которую в начале нулевых удочерила пара из американского штата Северная Каролина. История, которую российская супермодель поведала Vogue, достойна программы "Жди меня". Или даже отдельной экранизации. Позднее появились домыслы, что Маша-Дженнифер может быть дочкой Натальи от известного фотографа.
Wow
4 важных правила, как вести себя с мужчиной, который Стрелец по знаку зодиака
сегодня в 10:50
Бывшая жена Пьера Нарцисса объяснила, почему хочет родить от сына умершего певца
сегодня в 09:59
"Есть ещё порох в пороховницах": Что ждёт Роналду в карьере после разрыва контракта с "Манчестер Юнайтед"
сегодня в 09:05