Что известно об усыновлённом американцами мальчике, который может быть братом Водяновой

Наталья Водянова, которая спустя годы разлуки встретилась с сестрой, удочерённой американцами, может утаивать от поклонников важные детали трогательной истории. Так считает блогер Диана — ведущая популярного ютуб-канала Diana Spletni Live. На днях выяснилось, что вместе с Машей-Дженнифер граждане США забрали из России мальчика, которого назвали Итон.

"У Дженни любящие родители, которые вырастили её и брата: семья усыновила в России не только её, но и новорождённого мальчика, дети-сверстники росли вместе и сейчас очень дружны. Они и в Париж к Наташе приезжали вдвоём. А вот с американскими родителями Дженни мне ещё встретиться не довелось. В их доме в Северной Каролине пока побывала только Наташа", — поделилась мать Водяновой Лариса Кусакина с журналом "Антенна-Телесемь".

Дженнифер и Итон Бернс. Фото © kp.ru

Изначально американская семья собиралась усыновить только мальчика, но забрала из детского дома ещё и девочку, пишет kp.ru со ссылкой на блогершу Диану. "Есть одна тайна. Почему, приехав за мальчиком, удочерили и девочку. По закону международного усыновления брата и сестру разлучать нельзя. Их надо адоптировать/усыновлять вдвоём. Теперь вопрос! У Водяновых были двойняшки и это дети Натальи или её матери?" — рассуждает ютуберша.

Семья Бернс на запросы журналистов прояснить ситуацию пока не ответила. Между тем были опубликованы фото Итона Бернса и первой любви Водяновой Сергея Сазанова. Внешнее сходство "брата-сына" супермодели и её экс-возлюбленного глупо отрицать.

Итон Бернс, которого называют то братом, то сыном Водяновой, и первая любовь модели Сергей Сазанов. Фото © kp.ru