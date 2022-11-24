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24 ноября, 12:06

Что известно об усыновлённом американцами мальчике, который может быть братом Водяновой

История с чудом нашедшейся в США сестрой (или дочкой?) Натальи Водяновой обрастает подробностями. Как оказалось, у Маши-Дженнифер есть брат. Теперь в Сети гадают, кем Итон приходится супермодели.

<p>Обложка © <a href="https://www.vogue.com/article/vogue-club/december-issue-editors-letter" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vogue / Annie Leibovitz</a>, © <a href="https://www.kp.ru/daily/27475/4681885/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Обложка © Vogue / Annie Leibovitz, © kp.ru

Наталья Водянова, которая спустя годы разлуки встретилась с сестрой, удочерённой американцами, может утаивать от поклонников важные детали трогательной истории. Так считает блогер Диана — ведущая популярного ютуб-канала Diana Spletni Live. На днях выяснилось, что вместе с Машей-Дженнифер граждане США забрали из России мальчика, которого назвали Итон.

"У Дженни любящие родители, которые вырастили её и брата: семья усыновила в России не только её, но и новорождённого мальчика, дети-сверстники росли вместе и сейчас очень дружны. Они и в Париж к Наташе приезжали вдвоём. А вот с американскими родителями Дженни мне ещё встретиться не довелось. В их доме в Северной Каролине пока побывала только Наташа", — поделилась мать Водяновой Лариса Кусакина с журналом "Антенна-Телесемь".

Дженнифер и Итон Бернс. Фото © kp.ru

Дженнифер и Итон Бернс. Фото © kp.ru

Изначально американская семья собиралась усыновить только мальчика, но забрала из детского дома ещё и девочку, пишет kp.ru со ссылкой на блогершу Диану. "Есть одна тайна. Почему, приехав за мальчиком, удочерили и девочку. По закону международного усыновления брата и сестру разлучать нельзя. Их надо адоптировать/усыновлять вдвоём. Теперь вопрос! У Водяновых были двойняшки и это дети Натальи или её матери?" — рассуждает ютуберша.

Семья Бернс на запросы журналистов прояснить ситуацию пока не ответила. Между тем были опубликованы фото Итона Бернса и первой любви Водяновой Сергея Сазанова. Внешнее сходство "брата-сына" супермодели и её экс-возлюбленного глупо отрицать.

Итон Бернс, которого называют то братом, то сыном Водяновой, и первая любовь модели Сергей Сазанов. Фото © kp.ru

Итон Бернс, которого называют то братом, то сыном Водяновой, и первая любовь модели Сергей Сазанов. Фото © kp.ru

Мать Натальи Водяновой рассказала, почему сдала младшую дочь в детдом

Мать Натальи Водяновой рассказала, почему сдала младшую дочь в детдом

Напомним, Водянова удивила поклонников, рассказав о встрече с сестрой, которую в начале нулевых удочерила пара из американского штата Северная Каролина. История, которую российская супермодель поведала Vogue, достойна программы "Жди меня". Или даже отдельной экранизации. Позднее появились домыслы, что Маша-Дженнифер может быть дочкой Натальи от известного фотографа.

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Марта Белова

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