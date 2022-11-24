Бывшая жена Пьера Нарцисса объяснила, почему хочет родить от сына умершего певца

Бывшая супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачёва в новом сезоне "Битвы экстрасенсов" заявила о желании родить ребёнка от старшего наследника певца. О том, как такое пришло в голову, экс-жена "шоколадного зайца" рассказала в исповеди на шоу "Алёна, блин!".

"Я знаю, что души перерождаются, развоплощаются когда, какое-то время, если у них есть привязки к близким людям, их иногда Источник, то есть наш Господь, назначает, говорит, задание даёт — не важно, как это будет выглядеть их языком, суть одна: ты будешь пока ангелом присматривать, до того момента, пока не будешь готов воплотить, если ты захочешь отработать что-то ещё на этой земле, в этой семье", — поделилась Калачёва.

Валерия заметила, что просила Пьера прийти в наш мир вновь во время внутреннего диалога с Нарциссом и Источником. "Для того чтобы поговорить напрямую с Богом, нам не нужны посредники в виде святых, в виде религий, в виде медиумов", — подчеркнула экс-жена артиста.

Исповедь бывшей супруги Пьера Нарцисса Валерии Калачёвой

Журналистка Алёна Жигалова уточнила у Калачёвой, хочет ли она, чтобы душа Пьера Нарцисса вернулась на землю в новом ребёнке, которого девушка решила родить от сына певца. "Да, как вариант. Он (Пьер Нарцисс. — Прим. Лайфа) много чего ещё может сделать, понимаете. Что он не доделал? Всё, что ему нужно для его души прежде всего отточить, он придёт и доделает, если этого хочет Господь и если это хочет он сам. Он, допустим, в этом теле, в этом воплощении, в этой стезе, он доделал, но есть куча всяких работ над своей душой и немножко под другим углом, под другим градусом, в других вариантах и ситуациях, и миссиях", — ответила Валерия.

По словам бывшей жены Нарцисса, если родить от сына артиста получится, ребёнка она будет любить и уважать прежде всего как душу и, естественно, не будет искать в нём мужа. В Сети на Валерию уже накинулись: "Пошла по всем передачам страны. Потому-то Пьер приходит ко всем во снах! Ребёнок от сына! Экстрасенсы! Что за дичь. Валерия, это клиника. Скорейшего вам выздоровления!", "Так жалко, что человека до сих пор не могут отпустить. Очень неприятно. Так противно, ещё и "Битва экстрасенсов", "Иногда люди не могут воспринять реальность и им нужно во что-то верить", "Мне кажется, она в другой реальности живёт", "Вызовите санитаров!!!".