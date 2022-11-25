В Кремле пока не думали над периодичностью встреч Путина с матерями участников СВО

Кремль не принимал никаких решений о том, будут ли встречи президента России Владимира Путина с матерями участников специальной военной операции носить регулярный характер. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то решений насчёт регулярности встреч не принималось, пока это разовая встреча. При необходимости Путин может продолжать такое общение в самых разных форматах", — заявил Песков.