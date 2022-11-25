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Регион
Опубликовано 25 ноября 2022, 10:01

В Кремле пока не думали над периодичностью встреч Путина с матерями участников СВО

Кремль не принимал никаких решений о том, будут ли встречи президента России Владимира Путина с матерями участников специальной военной операции носить регулярный характер. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то решений насчёт регулярности встреч не принималось, пока это разовая встреча. При необходимости Путин может продолжать такое общение в самых разных форматах", — заявил Песков.

Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военными
Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военными

Ранее представитель Кремля заявил, что Владимир Путин проведёт обстоятельную встречу без повестки дня с матерями военнослужащих-участников СВО. Впоследствии будут опубликованы первые слова главы государства, а дальнейшая открытость беседы будет зависеть от желания её участниц.

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Артур Белкин
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