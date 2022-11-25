Песков: Россию и Казахстан связывают дружеские отношения

Отношения России и Казахстана носят дружеский и партнёрский характер, а на слова "экспертов", которые заявляют об обратном, не стоит обращать внимания. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мнения экспертов на эту тему абсолютно не важны, на них не надо обращать внимания. Обращать внимание надо на дружеский, партнёрский, союзнический характер отношений между нашими двумя странами", — сказал он в беседе с журналистами.