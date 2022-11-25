Песков: Россию и Казахстан связывают дружеские отношения
Отношения России и Казахстана носят дружеский и партнёрский характер, а на слова "экспертов", которые заявляют об обратном, не стоит обращать внимания. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мнения экспертов на эту тему абсолютно не важны, на них не надо обращать внимания. Обращать внимание надо на дружеский, партнёрский, союзнический характер отношений между нашими двумя странами", — сказал он в беседе с журналистами.
Ранее Лайф рассказывал, что политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что Казахстан — "это следующая проблема" России. По его словам, в стране якобы могут начаться "нацистские процессы", как в своё время на Украине. В МИД Казахстана призвали власти РФ отреагировать на скандальные высказывания о республике.
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