Песков — о заявлении Зеленского про "возвращение" Крыма: Об этом не может быть и речи

Москва воспринимает заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании "вернуть Крым невоенным путём" как дискуссию об отчуждении территорий России, об этом не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения региона РФ. Об этом не может быть и речи. Подобные заявления лишний раз говорят о нежелании и неспособности украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами", — заявил представитель Кремля.

Он добавил также, что некоторые СМИ некорректно передали суть высказывания Зеленского. По мнению Пескова, слова президента Украины не значат, что он готов чуть ли не к мирным переговорам.