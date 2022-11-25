Песков — о заявлении Зеленского про "возвращение" Крыма: Об этом не может быть и речи
Москва воспринимает заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании "вернуть Крым невоенным путём" как дискуссию об отчуждении территорий России, об этом не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения региона РФ. Об этом не может быть и речи. Подобные заявления лишний раз говорят о нежелании и неспособности украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами", — заявил представитель Кремля.
Он добавил также, что некоторые СМИ некорректно передали суть высказывания Зеленского. По мнению Пескова, слова президента Украины не значат, что он готов чуть ли не к мирным переговорам.
"Это неверная трактовка. С самого начала, ещё до начала спецоперации, в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращён Украине силовым путём. И де-факто Украина от этого не отказалась", — пояснил он.
Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью западному изданию Financial Times заявил, что готов "возвращать" Крым невоенным путём. А вот на полуострове уже давно сказали, что ждут приезда украинского президента Владимира Зеленского, где ему будет обеспечено специальное помещение с трёхразовым питанием и услуги нарколога. Однако вида на море предоставить не получится.
Getty Images / Sefa Karacan