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25 ноября, 09:52

Песков — о заявлении Зеленского про "возвращение" Крыма: Об этом не может быть и речи

Москва воспринимает заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании "вернуть Крым невоенным путём" как дискуссию об отчуждении территорий России, об этом не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения региона РФ. Об этом не может быть и речи. Подобные заявления лишний раз говорят о нежелании и неспособности украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами", — заявил представитель Кремля.

Он добавил также, что некоторые СМИ некорректно передали суть высказывания Зеленского. По мнению Пескова, слова президента Украины не значат, что он готов чуть ли не к мирным переговорам.

"Это неверная трактовка. С самого начала, ещё до начала спецоперации, в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращён Украине силовым путём. И де-факто Украина от этого не отказалась", — пояснил он.

В Крыму заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова

В Крыму заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова

Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью западному изданию Financial Times заявил, что готов "возвращать" Крым невоенным путём. А вот на полуострове уже давно сказали, что ждут приезда украинского президента Владимира Зеленского, где ему будет обеспечено специальное помещение с трёхразовым питанием и услуги нарколога. Однако вида на море предоставить не получится.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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