Песков не подтвердил информацию о встрече Путина с Кудриным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию о встрече президента России Владимира Путина с председателем Счётной палаты Алексеем Кудриным, которая якобы прошла в четверг.

"Нет, я ничего не могу подтвердить", — сказал Песков журналистам, отметив, что ему нечего добавить по этой теме.