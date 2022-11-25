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25 ноября, 09:59

Песков не подтвердил информацию о встрече Путина с Кудриным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию о встрече президента России Владимира Путина с председателем Счётной палаты Алексеем Кудриным, которая якобы прошла в четверг.

"Нет, я ничего не могу подтвердить", — сказал Песков журналистам, отметив, что ему нечего добавить по этой теме.

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Зато представитель Кремля сообщил, что Путин сегодня проведёт встречу с матерями российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Она пройдёт в преддверии Дня матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Пресс-секретарь президента также рассказал, какие темы глава государства с гостьями будут обсуждать.

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев

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