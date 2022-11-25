Жители Киева смели с полок магазинов хлеб и сладкие булочки

Жители Киева и области массово раскупили хлеб, сладкие булочки и другую выпечку, оставив пустыми прилавки супермаркетов. Об этом сообщает издание "Страна" в телеграм-канале.

В публикации отмечается, что в некоторых магазинах можно увидеть лишь лаваши. Кроме хлеба и булочек жители украинской столицы активно скупали готовые сэндвичи. Также известно, что население раскупает топливо, чтобы заправить генераторы, так как по всей стране наблюдаются веерные и аварийные отключения электроэнергии.