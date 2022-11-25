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25 ноября, 10:44

Жители Киева смели с полок магазинов хлеб и сладкие булочки

"Страна.ua": Жители Киева и области раскупили весь хлеб в супермаркетах

<p>Жители Киева раскупили весь хлеб в супермаркетах. Фото © t.me / <a href="https://t.me/stranaua/77043" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Политика Страны</a></p>

Жители Киева раскупили весь хлеб в супермаркетах. Фото © t.me / Политика Страны

Жители Киева и области массово раскупили хлеб, сладкие булочки и другую выпечку, оставив пустыми прилавки супермаркетов. Об этом сообщает издание "Страна" в телеграм-канале.

В публикации отмечается, что в некоторых магазинах можно увидеть лишь лаваши. Кроме хлеба и булочек жители украинской столицы активно скупали готовые сэндвичи. Также известно, что население раскупает топливо, чтобы заправить генераторы, так как по всей стране наблюдаются веерные и аварийные отключения электроэнергии.

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Напомним, 23 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях на объектах инфраструктуры. Помимо столицы без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры были аварийно отключены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС. Вместе с тем официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносили ракетного удара по Киеву в среду, 23 ноября.

Артур Белкин
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