"Выглядит тяжеловато": Юран оценил игру Роналду на матче с Ганой

Скорость капитана сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча с Ганой была не на самом лучшем уровне. Как отметил известный тренер, бывший нападающий сборной России Сергей Юран, сейчас футболист выглядит тяжеловато и "объём работы уже не тот" — сказывается возраст.

"Все мы помним более быстрого, резкого Криштиану. Сейчас он выглядит тяжеловато. <...> Объём работы уже, конечно, не тот. Увы, мы с каждым годом не молодеем", — сказал он в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Эксперт отметил, что Роналду по-прежнему опасен возле штрафной, "может на опыте разобраться с опекуном" и в общем его присутствие на поле придаёт команде солидность и авторитет. Однако с точки зрения функциональной подготовки футболисту уже не так просто даются все эти нагрузки, указал тренер.

"Ему почти 38. Эластичность мышц не та. Резкость и скорость потихоньку уходят", — добавил тренер.