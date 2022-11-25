Столтенберг предрёк Украине "ужасающую зиму"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину ждёт ужасающая зима. Таким мнением он поделился на пресс-конференции в преддверии министерского заседания альянса 29–30 ноября в Бухаресте.

"Украину ждёт ужасающая зима. Она также станет тяжёлым временем для Америки и Европы. Но нам придётся заплатить ещё большую цену, если Россия победит", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс намерен продолжать наращивать поддержку Киева и не собирается отступать.