Столтенберг предрёк Украине "ужасающую зиму"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину ждёт ужасающая зима. Таким мнением он поделился на пресс-конференции в преддверии министерского заседания альянса 29–30 ноября в Бухаресте.
"Украину ждёт ужасающая зима. Она также станет тяжёлым временем для Америки и Европы. Но нам придётся заплатить ещё большую цену, если Россия победит", — сказал Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что альянс намерен продолжать наращивать поддержку Киева и не собирается отступать.
Ранее Лайф рассказывал, как украинский конфликт обнажил серьёзные стратегические разногласия между Германией и Францией, накалив их отношения.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ