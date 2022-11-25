Защитник сборной Сербии Эракович заявил, что не знает об интересе "Зенита" к нему

Защитник сборной Сербии по футболу и белградской "Црвены звезды" Страхинья Эракович отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны петербургского "Зенита". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .

"Интерес "Зенита"? Ничего не знаю и не слышал об этом. Сейчас мой клуб — "Црвена звезда", я игрок этой команды, и на этом всё. Знаю ли я такой клуб, как "Зенит"? Да, конечно, знаю этот российский клуб", — заявил Эракович.