Защитник сборной Сербии Эракович заявил, что не знает об интересе "Зенита" к нему
Защитник сборной Сербии по футболу и белградской "Црвены звезды" Страхинья Эракович отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны петербургского "Зенита". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Интерес "Зенита"? Ничего не знаю и не слышал об этом. Сейчас мой клуб — "Црвена звезда", я игрок этой команды, и на этом всё. Знаю ли я такой клуб, как "Зенит"? Да, конечно, знаю этот российский клуб", — заявил Эракович.
Ранее же Лайф сообщал, что сборная Сербии вместе с Эраковичем с поражения начала ЧМ-2022 в Катаре, уступив Бразилии со счётом 0:2. Героем встречи стал нападающий Ришарлисон, оформивший дубль.
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