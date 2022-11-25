120 лет по человеческим меркам: Книга рекордов Гиннесса показала самую старую кошку в мире

Книга рекордов Гиннесса назвала самую старую кошку из ныне живущих. Ею оказалась Флосси из Великобритании, сменившая на своём веку несколько хозяев и имеющая в силу возраста проблемы со зрением и слухом.

На данный момент "пенсионерке" 26 лет, что по человеческим меркам равняется 120 годам. Вики Грин, её новая хозяйка, утверждает, что возраст и старческие проблемы со здоровьем не мешают ей быть игривой, любопытной и быстро адаптироваться к новым условиям.

"Она никогда не воротит носа от возможности хорошо поесть", — рассказала Вики Грин.

Книга Рекордов Гиннесса показала самую старую кошку в мире. Фото © Guinness World Records

Флосси была взята в новый дом у сотрудников британской благотворительной организации Cats Protection, куда она попала после смерти предыдущего хозяина. По словам Наоми Рослинг, координатора благотворителей, возраст животного сильно их удивил.

"Мы были ошеломлены, когда увидели, что ветеринарные записи Флосси показали, что ей 27 лет... Она самая старая кошка, которую я когда-либо встречала, ей около 120 лет по человеческим меркам", — поделилась она.

Книга Рекордов Гиннесса показала самую старую кошку в мире. Фото © Guinness World Records

Сейчас Флосси доживает отведённое ей время в атмосфере любви и заботы, ни в чём не нуждаясь. Вики надеется, что её история побудит других людей обратить внимание на пожилых кошек при выборе питомца, ведь всё, что им нужно, — удобная кровать и мирный любящий дом.